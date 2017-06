A Facebook keze a fehér bőrű elit és a kormányok felé hajlik

Május végén szivárogtak ki a Facebook titkos irányelvei és szabályzatai, amelyek alapján a moderátorok eldöntik, hogy a felhasználók mit posztolhatnak a közösségi oldalra.

Az elképesztő mennyiségű dokumentumot a The Guardian dolgozta fel hosszasan a Facebook Files sorozat alatt, most pedig a ProPublica írt elemzőcikket egy állítólag Facebooktól származó belsős prezentáció alapján arról, hogy a moderátorok miként döntenek arról, mi számít gyűlöletbeszédnek.

A belsős dokumentum arról árulkodik, hogy a közösségi oldal keze a “kedvezményezett elit és a kormányzat felé hajlik, mintsem az aktivisták vagy faji kisebbségek felé.”

A moderátorok többek közt faj, nem, szexuális beállítottság és vallási beállítottság szerint sorolják be két fő kategóriába a felhasználókat: a védett csoportba (faj, vallás, szexuális beállítottság), vagy a nem védett (kor, foglalkozás) alkategóriába. Ez alapján határozzák meg azt, hogy a gyűlöletbeszédnek számít-e adott csoportra irányuló poszt.

Here’s the quiz Facebook has given to its “content reviewers” pic.twitter.com/zv8hS27H0A

— Julia Angwin (@JuliaAngwin) June 28, 2017