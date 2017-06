Az áramellátást béníthatja meg egy új kibervírus

Tavaly december 17-én Kijev északi része sötétségbe borult. A 24 órás áramkimaradást, s a villamosenergia-hálózat megbénítását egy számítógépes kártevő okozta.

Az ESET szakemberei által azonosított vírust éppen ekkor tesztelhették Ukrajnában. A kifinomult és rendkívül veszélyes kártevőt ugyanis éppen a kritikus infrastruktúrák szabotálására tervezték, mint amilyen a gáz-, víz- és elektromos művek is.

A kártevőt Win32/Industroyer néven (az ipar és a romboló szó összevonása) azonosították. A Dragos Inc. szakértői még Crash Override-ként említik.

Hogy a kártevőt valóban felhasználták-e egy nagyszabású tesztben a kiberbűnözők, még megerősítésre szorul, ettől függetlenül a vírus jelentős károkat képes okozni az elektromos rendszerekben, és más kritikus infrastruktúrákra is komoly fenyegetést jelent.

A szakértők szerint a moduláris kártevő testreszabható, ezáltal számos célnak megfelelően lehet módosítani.Ezáltal nemcsak közművek (áram-, víz- és gázellátás), de szállítás- és közlekedésirányítási rendszerek ellen is bevethető.

Gyakorlatilag egy olyan szoftveres svájci bicska, ami a támadók céljának megfelelően átalakítható. Azaz gyakorlatilag az egész világ számára veszélyt jelent.

A vírus képes közvetlenül irányítani a villamosenergia-alállomás kapcsolóit és megszakítóit. Ehhez olyan ipari kommunikációs protokollokat használ, amelyeket más ellátó infrastruktúrákban, irányítási rendszerekben és kritikus hálózatokban világszerte alkalmaznak.

Ezek a digitális kapcsolók és megszakítók olyanok, mint a hagyományos kapcsolók: különféle funkciók végrehajtására alkalmazhatók.

Így a potenciális hatásuk az áramellátás lekapcsolásától a berendezések súlyosabb megkárosításáig terjedhet, és alállomásonként különböző is lehet – így a rendszerek megzavarása közvetlenül vagy közvetve létfontosságú szolgáltatások működését is befolyásolhatja.

Rendkívül fejlett

Az Industroyer egy moduláris kártevő. Fő összetevője egy hátsó ajtó (backdoor), amit bűnözők a támadás végrehajtásához használnak: telepíti és irányítja a többi komponenst, kapcsolódik a távoli szerverhez, parancsokat fogad, illetve jelentést küld a támadóknak. A kártevő néhány olyan speciális funkciót is tartalmaz, amelyek arra szolgál, hogy a vírus rejtve maradhasson és eltüntesse saját működésének nyomait a károkozás végeztével. Van egy törlőmodulja is, ami arra szolgál, hogy a megtámadt rendszerben kritikus registry kulcsokat töröljön, és felülírja a fájlokat, így a rendszer újraindítása nem lehetséges és a visszaállítás is nehezebbé válik.