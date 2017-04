Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy tényleg a Facebookon éljünk

Kiterjesztett valóságban megjelenő 3D-s filterekkel és matricákkal adna erős gyomrost a Facebook a Snapchatnek. Emellett arra is fény derült a cég fejlesztői konferenciájának első napján, hogy hamarosan tényleg a virtuális valóságba költöztetik a felhasználókat. A bizarr koncepció elkezd valósággá válni, letölthetővé vált a Facebook Spaces.

A Facebook nekimegy a kamuprofiloknak is

A közösségi óriás idén is megtartja F8 nevű fejlesztői konferenciáját április 18-19 közt, az első nap nyitóbeszédén erős dolgokat halhattunk. Felvezetésként a Facebook-atya Mark Zuckerberg lépett színpadra, aki menetrendszerűen idézett pár sort a közösség erejéről és fontosságáról (persze nemrég közzétett elképesztően hosszú esszéjét is felemlegette), majd rátért arra, hogy a jövőben már virtuális térben alakulnak a közösségek.

A cég emlékeztetőként ismét megmutatta már tavaly bemutatott ütemtervét az elkövetkező tíz évre vonatkozóan. Ennek fontos részét képezi a kiterjesztett valóság, amelyben most kezdenek el magasabb fokozatra kapcsolni Zuckerbergék: mai nappal megnyitották Camera Effects nevű platformjuk bétáját a fejlesztők előtt.

Ez lehetővé teszi, hogy a Facebook által fejlesztett kamera-alkalmazáshoz olyan újfajta 3D-s filtereket, szűrőket készítsenek a fejlesztők, amelyek a kiterjesztett valóságot használják ki. A fejlett gépi látásos technológiának köszönhetően a kamera már érzékeli a tér mélységét, a fizikai objektumok széleit, felületét is, és ezekhez igazítja a matricákat és más elemeket. Például, ha befotózzuk a reggeli kávénkat, olyan gőzeffektet pakolhatunk a csészébe, ami valósághűen csapódik fel. Ha cápákat illesztünk a müzlis tál köré, akkor a fenevadak szabályosan az edény körül köröznek, és nem takarják ki azt.

Egy másik demóban azt láthattuk, hogy a kamera app miként készít 2D-s térből 3D-s modellt, akár egy helyiséget átalakít, nemcsak bizonyos objektumokat. Ha lefotózzuk a szobánkat, rakhatunk rá olyan animációt, amellyel ellepik a Skittles cukorkák, vagy az egész megtelik vízzel. A kamera a felismert tárgy jellemzőitől függően ajánl fel olyan szűrőket és effekteket, amiről úgy gondolja, hogy az témájában illeszkedhet hozzá.

Ehhez nem kell sisak, sem más különleges felszerelés: ahogy a Pokémon Góban, rögtön a telefon kijelzőjén elevenedik meg a digitális rétegekkel gazdagított tér.Bár konkrétumot nem jelentett be a cég, erősen utaltak egy saját hardverre is, feltehetően szemüvegre. Ez nem lenne meglepő annak fényében, hogy a Snapnek is ott van a Lenses.

Zuckerberg többször elismételte a fő célt: a kamera legyen az első olyan mainstream platform, ami az emberek hétköznapjainak részévé teszi a kiterjesztett valóságot. Ez bár izgalmasnak tűnik, némileg vicces is, mert érződik, hogy a Facebook még nagyobb gyomrost szeretne bevinni a Snapchatnek azzal, hogy a kiterjesztett valóság filtereket még magasabb szintre emeli.

A Facebook szerint bár későn építettek saját kamera platformot, de az általuk fejlesztett gépi tanulásos és tárgyfelismeréses technológiák nagy ütőkártyát jelent a konkurensekkel szemben. De a filtereken és szelfiken kívül is van élet: a beépített kamera és az AR kombinálása lehetőséget adhat újszerű játékokra, művészeti appokra.

Lőjj egy szelfit a VR-söröd mellett!

A Facebook több milliárd dollárt költött már el virtuális valóságra, elég csak az Oculus 2,3 milliárd dolláros felvásárlását említeni. Tavaly kiderült, hogy miért voltak hajlandóak ilyen mélyen zsebbe nyúlni: Zuckerberg azt akarja, hogy a virtuális valóságban is találkozhassunk barátainkkal, mert szerinte ez lesz a közösségi oldal jövője. Tavaly már beszéltek kimerítőbben a Facebook Spaces nevű appról, amelynek bétája mostantól elérhető, és mi is kipróbálhatjuk, feltéve ha van egy Oculus Rift VR-sisakunk.

A Spaces lényege, hogy a felhasználók egy virtuális térben bandázhatnak barátaikkal. Ehhez természetesen be kell jelentkezniük a Facebook-fiókjukba, majd elkészíteni avatárjukat. A rendszer profilfotó alapján ajánl egy alapmodellt az előrekészített arcok közül, ami aztán részletekbe menően tovább faragható. Utána irány a virtuális tér, ahol a felhasználók többféle módon üthetik el az időt: chatelhetnek, rajzolhatnak, közösen nézhetnek 360 fokos videókat, vagy – szelfizhetnek a virtuális valóságban. Nos, utóbbi miatt tűnik igazán bizarrnak az egész.

Ezt egyelőre még csak Oculus Rifttel és a hozzá tartozó Touch kontrollerrel lehet élvezni, de később kompatibilis lesz más eszközökkel is. A cég hozzátette: még csak az út egy százalékát tették meg ezzel, a többi a fejlesztőkön és a felhasználókon múlik. A Facebook alapító szerint a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság kéz a kézben járnak, és a jövőben azok együtt fognak fejlődni, így jutva el a felhasználókhoz.

Egy korábbi befektetői értekezleten Zuckerberg azt mondta, hogy a virtuális valóság még vagy tíz évig nem fogja elérni valódi potenciálját, a Spaces pedig tényleg csak az első lépés. Valószínű a mai előadás alapján, hogy a kiterjesztett valóság lehet a kulcs ahhoz, hogy a Facebook a mobilplatform következő korszakában is meghatározó maradjon.