Az első randi első csókjánál ne a melleket taperoljuk

Biztos akadnak olyan nők, akiknek egy márkás kocsi vagy egy kigyúrt férfitest a belépő a randizáshoz, de többségben vannak azok, akik ennél sokkal kevesebbel is beérik. A 24.hu Így jártam párkapcsolatokkal foglalkozó blogjában most tippeket is adunk a sikeres randihoz.

Se barátnőszerzési kézikönyvet, sem oktatóvideókat nem kell végignyálazni ahhoz, hogy a randizás sikerrel járjon. A csajoknak alapvetően figyelmesség és kedvesség kell ahhoz, hogy igazán felfigyeljenek egy pasira, a márkás órák és ingek helyett elég az is, ha a pasi legalább két éttermet/kocsmát/kávézó fel tud ajánlani a nőnek, hova is menjenek. Őt nőt kérdeztünk arról, szerintük hogyan kéne közeledniük hozzájuk a férfiaknak. 1. Tilos a tapizás Az indokolatlan fenekelés, az ártatlannak induló derékérintéstől lecsúszó kezek nem azt üzenik, hogy a lány komolyabban érdekli a fiút. Legfeljebb a teste. Az sem túl szerencsés, ha az első csóknál máris a mellek méretét, azok formáját kutatják az ujjacskák. 2. A megfelelő pillanatot észre kell venni Ha már a csóknál tartunk: a megfelelő pillanatban kellene elkezdeni a csókolózást. Nem csak úgy a semmiből, puszinak álcázva, hanem akkor, amikor a lány csillogó szemekkel, vágyakozva néz a fiúra. 3. A hülye bókokat és ismerkedős dumákat hagyjátok hátra A te vagy a legszebb lány, milyen szépek a szemeid, vagy a láttalak álmomban, veled álmodtam típusú mondatokat kerülni kellene. 13 éves kor felett egy lány sem fogja elhinni, hogy ez tényleg neki szól, és tényleg őt tartják a legszebbnek a világon. 4. Jó az egyenesség és őszinteség Ha csak egy szexet akarsz, ha semmi komolyat nem keresel, még az elején add a lány tudtára és ne vedd hülyére. Egyáltalán nem kell eljátszani a hős szerelmest, virágokkal bombázni és gyönyörű szavakat mondani, csakhogy fél órára megkapd a lányt. Sokkal korrektebb, ha mindenki tudja, mit várhat a másiktól. Ugyanez igaz akkor is, ha kapcsolatot keresel, de még nem akarsz sem családot alapítani, sem összeköltözni senkivel, csak jól akarod érezni magad. 5. Csak legyen valaki? Kevés lány van, aki szívesen veszi, hogy előtte már a fél koncertközönségnél bepróbálkoztál, szépen sorjában. Egyértelmű, hogy bárki jó, aki könnyen adja magát, és csak egy lyuk kell a matracon. 6. A csajok döntésképtelenek Az első randin, sőt a sokadik randin is ajánlj fel legalább két helyet, hova menjetek. A legnagyobb hiba megkérdezni a lányt: hova menjünk? A válasz biztos, hogy a nem tudom lesz. Ha több helyet is felajánlasz a sablonos kérdés helyett, akkor egyrészt meghagyod abban a tudatában, hogy ő választott, másrészt határozottnak fogsz tűnni. Az pedig vonzó tulajdonság. 7. Előzékenység és figyelmesség Egyáltalán nem ciki kinyitni az ajtót a nő előtt, beengedni magad előtt. És az sem kínos, ha az étteremben lesegíted a kabátját. Az viszont kellemetlen, ha megjegyzed, azért nem engeded magad elé az ajtónál és azért nem nyitod ki az ajtót, mert hiszel a nemi egyenlőségben, hogy ez együtt jár a feminizmussal. 8. A gondoskodás nem ciki Ha a lánynál töltöd az éjszakát vagy fordítva, reggel készíts neki kávét vagy teát. Az is jó meglepetés, hogy amíg ő a mosdóban van, addig te megcsinálod az ágyat, rendbe rakod a párnákat és a takarót. Ha esik az eső, ajánlj fel neki esernyőt vagy kapucnis pulóvert. Ha pedig komolyan érdekel a lány, akkor a néhányadik randi utáni reggel készíts neki szendvicset ebédre. Ez nem jelenti azt, hogy papucs lennél, sőt, még csak finomnak sem kell lennie a szendvicsnek, egyszerűen csak jólesik a gondoskodás. Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk. A rovatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta

