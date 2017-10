Király Viktor örül, hogy kapcsolata gyorsan halad

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Király Viktor ismét párkapcsolatban él, amelyet október közepén egy titokzatos fotóval jelentett be közösségi oldalán. Most a Mokka stúdiójában mesélt kapcsolatáról.

Kapcsolatuk még nagyon friss, hisz csak két hónapja ismerkedtek meg, de az énekes úgy érzi, hogy nagyon jó úton haladnak, hiszen nem kellett taktikázniuk az ismerkedés legelső szakaszában sem.

Nagyon jó az, hogy ilyen gyorsan halad az egész és olyan őszintén halad. Az első randitól kezdve, nem is kellett kijelenteni, de a taktikázásnak semmi értelme nem volt

– mesélte Király a műsorban, aki azóta barátnője is elkísér a Sztárban Sztár próbáira.

A legtöbb próbán ott szokott lenni és csak így meglepetten néz engem, hogy úristen, hogy nézek ki

– mesélte az énekes, akinek szerencsére a műsor mellett is jut ideje friss kapcsolatára.

(Kiemelt kép: TV2)