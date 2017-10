Férjhez ment VV Zseraldin

Gyorsan zajlanak az események: VV Zseraldin júliusban jelentette be, hogy babát vár, most pedig arról számolt be, hogy férjhez ment.

A ValóVilág Powered by Big Brother szereplője a Borsnak nyilatkozott arról, hogy egy hete férjhez ment párjához, Kornélhoz.

Február elején jöttünk össze, május 19-én kérte meg a kezem, és akkor már áldott állapotban voltam. Igaz, ez csak júniusban, egy ultrahang-vizsgálat során derült ki. Alig több mint egy hete pedig össze is házasodtunk. Kornél dolgozik, én pedig tervezem a babaszobát – épp a berendezéseket nézegetem. Huszonhárom hetes vagyok, kislányunk lesz, Mirabella

– mondta a lapnak VV Zseraldin, aki a ValóVilág alatt összemelegedett az egyik játékostársával, Tivyvel, de a málnaszöktetővel tavaly októberben szakítottak is.

(Kiemelt kép: RTL Klub)