Szinetár Dóra: Hálás vagyok a Jóistennek

Mint megírtuk, Szinetár Dóra harmadik gyermeke Down-szindrómával született.

A negyvenéves színésznő ezután elmondta: nem kér a sajnálkozásból kisfia miatt. Friss facebookos posztjában pedig arról ír, hogy milyen csodálatos érzés a szülés és a születés élménye.

Még egy gondolat az elmúlt hetekről… A várandósság és a szülés az egyik legnagyobb csoda, ami nekünk nőknek megadatott. A harmadikat átélve is csak azt tudom mondani, hihetetlen boldogság, hogy velem ez a természet által megadott módon (orvosi beavatkozás nélkül) megtörténhetett! Fantasztikus megtapasztalni azt az erőt és energiát, ami bennünk van, mikor világra hozunk egy új kis életet, és átélni a képességet, hogy irányítani-használni tudjuk a fájdalmat, bármilyen erős is. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy harmadszor is megélhettem! És mindenkinek, aki még előtte áll, csak azt mondhatom, ne hagyja ki ezt a csodát