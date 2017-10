Lindsay Lohan megvédte a szexuális zaklatással vádolt producert

Az elmúlt napokban elárasztották az internetet a Harvey Weinsteinnel kapcsolatos vallomások, napok óta ömlenek a hírességek nyilatkozai, akik korábban vele dolgoztak. Néhányan mély megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy Weinstein szexuálisan zaklatta a színésznőket és kollégáit, mások viszont a vallomásáradat hatására maguk is felvállalják eddig rejtegetett titkaikat. Mára virradóra felesége is bejelentette, hogy otthagyja a molesztáló producert.

Egy híresség azonban akad, aki megvédi Harvey Weinsteint. Az amerikai színész, modell, énekesnő Lindsay Lohan videoüzenetet küldött a Twitteren.

– mondta Lohan, akinek a videóját azóta már törölték, de az internet nem felejt:

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp

— lauren yap (@itslaurenyap) 2017. október 11.