Király Linda unokaöccse saját Instagram-fiókot kapott

Én lehet elfogult vagyok! De ez a gyerek tiszta model!!! @kaikiraly I am probably just blinded by uncle stuff… but I swear this kid is a freaken model! Don’t know where he gets it from tho… 🤔😂 @kaikiraly

A post shared by Viktor Kiraly (@kiralyviktor) on Oct 9, 2017 at 1:50pm PDT