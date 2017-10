Jim Carrey ügyében újabb bizonyíték került ellen

Jim Carrey barátnője közel két éve lett öngyilkos. Carrey és a sminkesként dolgozó Cathriona White többször összejöttek, majd szakítottak. Az utolsó szakításukat nem tudta már feldolgozni, az akkor 28 éves nő és a szétválást követő negyedik napon öngyilkos lett. Carreyt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg.

A színész első számú vádlói White exférje Mark Burton, valamint édesanyja Brigid Sweetman. Mindketten azzal vádolják Carryt, hogy álnéven drogokat szerzett az elhunyt nő számára, aki végül drog túladagolás áldozata lett illetve, hogy Carrey tudott barátnője depresszív és szuicid hajlamáról. Valamint a vád alapját képzi még, hogy a színész elvileg három szexuális úton terjedő betegséggel is megfertőzte barátnőjét.

Most került elő egy White által írt levél ami a feljebb felsorolt vádakat támasztja alá. A levelet Burton és Sweetman ügyvédje, Filippo Marchino hozta nyílvánosságra, aki azt állítja, hogy a levél egy törvényszéki vizsgálat során került elő White iPadjáről. A táblagépbe feljegyzett írás 2013 ápriliásban készült, bőven a nő halála előtt. A levél gyakorlatilag minden vádat alátámaszt.

– olvasható a levélben ami a következőképp folytatódik:

Jim Carrey ügyvédje, Ray Boucher szerint a levél segít alátamasztani, hogy az egész vád egy csalás a felperesek részéről, akiknek a célja, hogy minél több pénzt kicsaljanak a színésztől.

Az esetre maga Carrey is reagált, amit Twitteren meg is osztott.

There's a lot of news coming out today. This is my statement on the matter. pic.twitter.com/IJ7rPOHIj0

— Jim Carrey (@JimCarrey) September 29, 2017