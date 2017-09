Tíz éve, hogy Kardashianék arról híresek, hogy híresek

Az egész hétvégét elvitték a Kardashianok, először azzal a hírrel, hogy a család legfiatalabbjáról, Kylie Jennerről kiderült, hogy terhes, majd azzal, hogy bemutatták a róluk szóló reality tizedik évfordulójára készült adást.

Amit mindig is meg akart kérdezni Kylie Jenner terhességével kapcsolatban Hiszen meg akart, csak nem mert. A hét híre, hogy a legfiatalabbik Kardashian gyereket vár rapper barátjától.

Az egész gyakorlatilag egy berendezett kamu-nappaliban tartott visszaemlékezős beszélgetés volt a tévés és rádiós Ryan Seacresttel, na meg a család nőtagjaival. A tíz évvel ezelőtt indult valóságshow-ból ugyanis már szinte az összes férfi eltűnt: Kris Jenner exférje, Bruce Jenner időközben nővé operáltatta magát, fia, a Blac Chynával összekapó Rob Kardashian pedig kivonta magát a forgalomból és próbálja kerülni a celeblétet, ezzel együtt pedig családját is.

A nosztalgiázó epizódból egyébként viszonylag érdekes dolgok is kiderültek a családról, íme a legfontosabbak:

Az ajkaiból, illetve saját sminkmárkájából meggazdagodott Kylie Jenner elárulta, hogy mivel 9 éves volt A Kardashian sztori első évadának indulásakor, így gyakorlatilag nem emlékszik arra, milyen volt, amikor még nem követték kamerák minden lépését. Az nem derült ki, hogy az adás felvételekor a család legfiatalabb tagja már terhes volt-e, mindenesetre így utólag szórakoztató hallani Ryan Seacrest hozzá intézett kérdését, miszerint mihez akar majd kezdeni, ha már ihat alkoholt. Pedig a műsorvezető ezzel csak arra utalt, hogy van még egy éve a nagykorúvá válásig, ugyanis Jenner csak jövőre lesz 21 éves.

https://www.instagram.com/p/BZOxfboFH-l/?hl=en&taken-by=kuwtk

Egyébként sajnos azt is felelevenítették, amikor az első részben az akkor még csak kilencéves Jenner pörgött egyet a rúdon.

Természetesen a Jenner-lányok apja, Caitlyn Jenner átváltozása is szóba került. Kylie Jenner elmondása szerint nehéz volt számára leforgatni a férfiból nővé váló apjáról szóló részeket, de mint mondta:

Őszintén örülök, hogy az apám végre saját maga lehet, és ebben teljes mértékben támogatom őt.

De azért persze hozzátette, annak örül, hogy Bruce Jennerből akkor lett Caitlyn Jenner, amikor ő, és a nővére, Kendall már felnőttek.

Egy pár percre a család nőtagjai közé egy pasi is beült azért – Kourtney Kardashian exe, Scott Disick, aki mostanában tinilányokkal boldogítja magát. A 34 éves férfi nemrég még Bella Thorne-nal kavart (ha nem tudod, ki ő, itt írtunk róla hosszabban), most pedig Lionel Richie 19 éves lányával, Sophia Richie-vel jött össze. Ennek ellenére bejelentette:

gyakorlatilag minden héten bepróbálkozik gyereki anyjánál, Kourtney Kardashiannél.

Kim Kardashian pedig először beszélt arról, hogy Kanye Westtel még azelőtt elkezdett találkozgatni, hogy hozzáment volna előző férjéhez, Kris Humphrieshoz. Sőt, rögtön a válása után is a rapperhez utazott Párizsba, ahol már landolás után érezte, hogy őrülten szerelmes az azóta egy kissé tényleg megőrült Westbe. A többit pedig gyakorlatilag már mindenki ismeri, mert kettejük magánéletéről az is mindent tud, aki direkt kerüli a bulvárhíreket. Például hogy hamarosan megszületik harmadik gyerekük, akit egy béranya hord ki, és a pletykákkal ellentétben ez a béranya nem Kim Kardashian terhes húga.

https://www.instagram.com/p/BZWbVPClLCX/?hl=en&taken-by=kuwtk

És ha már terhesség: Kim Kardashian valamiért fontosnak érezte azt is megosztani mindenkivel lánya születése után négy évvel, hogy első terhessége alatt azt hitte, elvetélt, mert olyan durva fájdalmai voltak, és még az orvos is azt mondta neki, hogy nincs szívhang. Aztán mégis volt szívhangja a gyereknek, és 2013 nyarán meg is született a legszerencsétlenebb nevű celebgyerek, North West.

A legérdekesebb viszont talán az volt, hogy kiderült, a Kardashian család életéről szóló valóságshow-t gyakorlatilag O.J. Simpson neve segített eladni. 2007-ben ugyanis az E! többek közt egy olyan régi videóval harangozta be a reality-t, amiben a fiatal Kim Kardashian beszél anyjáról, Kris Jennerről:

Ő maga is egy híresség. A legjobb barátnője Kathie Lee Gifford, és hozzáment az apámhoz, Robert Kardashianhoz, aki O.J. Simpson egyik ügyvédje volt.

Hogy mennyire volt tudatos a hírhedt exsportoló és gyilkossággal vádolt Simpson nevének bedobása, azt nem tudni, mindenesetre gyanús, hogy részben neki is köszönhető Kim Kardashian és családja világrengető karrierje.

Fejléckép: Instagram/@kuwtk