Pumpedéknél óriási dráma lesz, ha ez így folytatódik

Az a helyzet, hogy Pumped Gabónak és Somának maximum annyira való a munka, mint annak idején az Aranypartosoknak a Viasatnál. Sosem felejtjük azokat a bulikat a Petőfi sétányon, ahol Aranypart Levi belehányt a bőröndjébe, majd bele is ült. Az RTL Spike-on a Pumpedék – Bikiniszezonban sincs ez másképp.

Csak éppen itt nem kaptak a szereplők luxuslakást a fenekük alá: a híresen sóher VV Soma bérelt nekik egy putrit közel a reality egyik helyszínét adó bárhoz.

Ez az a hely, amit elvileg Pumpedéknek kéne felfuttatniuk Soma pénzéből. Castingoltak egy-két reailitypozitív szereplőt, és le is hurcolkodtak Siófokra (Siófuck, ahogy az okosok nevezik), hogy aztán minden délelőtt azon lehessen üvöltözni, hogy ki miért nem ment be dolgozni. Ide már nők nélkül jöttek Gabóék, Ági mással találkozgat, és Soma exnője, Luna – akinek melleket vett a Való Világ nyertese, de csak kölcsönbe – is felfogta, hogy egyetlen szerelme nem csak vele akar lenni, túl sok nő sertepertél körülötte ahhoz, hogy monogámiában éljen.

Na most, a dráma akkor jöhet, ha összekavarodnak a szálak. Luna ugyanis meglepte Siófokon Somát, aki láthatóan egyre nagyobb érdeklődést mutat az egyik alkalmazottja iránt. Lunának leesett a tantusz, és Gabónak öntötte ki a szívét. A beszélgetés pedig egy félpusziban (flörtben?) végződött. Túl sok szál fut itt egyszerre.



