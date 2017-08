Alekosz állítja, hogy az RTL hetekig fogva tartotta, a TV2-től pedig 30 millió forint kártérítést vár

Nagy Alekosz 2011 májusában nyerte meg a Való Világ 4-et, amiért egy éven keresztül havi egymillió, egy autó és egy lakás járt. A VV után nem sokkal szintén az RTL Klubon saját társkereső műsort kapott. A Szerelem a legfölsőbb szinteken után viszont 2011 őszén a TV2-höz igazolt, és az ÖsszeEsküvőkben szerepelt, amivel szerződést szegett.

Az RTL 2012 januárjában perelt, és leállította a havi egymilliós utalást is. Első fokon az RTL Klub nyert 2013-ban, de a bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, és kezdődhetett elölről az egész. Tavaly ismét első fokon az RTL nyert, idén februárban pedig jogerősen kimondták, hogy Nagy Alekosznak vissza kell adnia a VIII. kerületi lakást, és kifizetheti az 1,2 milliós perköltséget is.

Alekosz ennek ellenére nem fogadta el a döntést, hiszen hónapok óta hangoztatja, hogy, amikor aláírt a TV2-vel, szerződésben rögzítették, hogy az esetleges pervesztés után a csatorna kártéríti őt. Állítólag 30 millió forintot el is különítettek erre, a TV2 azonban még sem akar fizetni.

A celeb hosszas és kusza Facebook bejegyzésében részletezi azt, hogy kinek is kéne fizetnie, sőt állítólagos szerződésrészleteket is megosztott a nyilvánossággal. Ígéretet tett arra is, hogy hétfőn feljelentést tesz és polgári pert indít. Szerint ez lesz az

évtized médiapere.

De ha nem lenne elég, hogy Alekosz a TV2-t támadja, posztja elején az RTL bánásmódjáról is “kitálalt”. Szerinte az őt felfedező csatorna teljesen kihasználta, sőt fogva tartotta őt, így a Való Világ megnyerése után sem engedték haza. Bejegyzésében egy komplett krimi forgatókönyvét vázolta.

Amikor vége lett (a Való Világnak), jött a Szerelem a Legfölsőbb Szinteken. Mindjárt másnap! Szünet és hazalátogatás nélkül. Amikor a harmadik héten megelégeltem a fogva tartást, ami többek között abban nyilvánult meg, hogy még a mosdóra is őrökkel mehettem, akiknek a dolguk nem az volt, hogy a rajongóktól védjenek, hanem a szökéstől, illetve amikor egy alkalommal az utcánk sarkáról fordította vissza az RTL a kocsit, amiben ültem, gombokat lenyomva, engem kiszállni nem hagyva vittek vissza, akkor az egyik őrt kijátszva, telefonjáról, mert az enyémet elvették, fölhívtam a rendőrséget. Ki is jöttek. Este volt. Ált a bál. Másnap, Rubin Kristóf kérte, hogy vonjam vissza a följelentést

– írja Alekosz.

