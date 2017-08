Palvin Barbara így néz ki egy lazulós délutánon – Fotó!

Egy hónapja még arról szóltak a pletykák, hogy alakul valami a magyar modell és Dzsudzsák Balázs között. A napokban azonban kiderült, hogy Palvin Barbara egy másik hírességgel került romantikus kapcsolatba. Az angol zenésszel, Julian Perrettával már több közös fotójuk is kikerült Instagramra.

Új barátjával csókolózva fotózták le Palvin Barbit Az angol zenésszel a jelek szerint egyre közelebbi a viszony.

És nem csak ezeken a képeken, hanem Palvin legfrissebb posztján is látszik, hogy a szerelem milyen jó hatással van rá. Na, nem mintha korábban bármi panaszunk lehetett volna a megjelenésére, de most már egy pihenős délutánon is elképesztően szexi és sugárzó.

Relaxed 💆🏻 Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 20., 23:45 PDT



Nyitókép: Andreas Rentz/Getty Images