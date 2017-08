Kulcsár Edinát egy utazással lepte meg a párja, pedig spórolniuk kéne

A modell néhány napja még arról értesítette rajongóit, hogy párjával veszekedtek egy nagyot, igaz, sikerült végül megbeszélniük a dolgokat. Úgy tűnik, hogy Csuti valóban nagyon igyekszik, hiszen nem kis meglepetést talált ki szerelmének.

Kulcsár Edina boldogan számolt be arról, hogy nyaralni indulnak, annak ellenére, hogy eredeti terveik szerint ez kimaradt volna az idei programból.

Képzeljétek ma arra ébredtem, hogy @csut.i mindent leszervezett és megyünk nyaralni, annak ellenére, hogy nem terveztük, mert közös házra gyűjtünk! Nem megyünk messzire, 6-7 óra az út, de már most nagyon izgatott vagyok. Állítólag nagyon szép helyre megyünk

– írta Kulcsár, aki később útközben is bejelentkezett élőben, hogy elmondja, Horvátország az úticél. Emellett az is kiderült, hogy a spórolást sem adják fel, hiszen már ki is nézték a telket, amire közös otthonukat tervezik építeni.

Nyitókép: 24.hu/Berecz Valter