Szinetár Dóra: Pocakkal nyaralni jó

A musicalszínésznő hamarosan világra hozza harmadik gyermekét, terhességét pedig nagyon jól viseli. Szinetár Dóra pocakja már elég nagy, hiszen már csak néhány hete van hátra a szülésig, ennek ellenére nagyon aktív.

Családjával újabb és újabb utazásokat szerveznek. Múlt hónapban például egy szlovéniai víziparkban szórakoztak, ahol még bikiniben is megmutatta magát, most pedig egy utolsó nagy nyaralásra is beneveztek a kicsi érkezése előtt.

#pocakkalnyaralnijó

– írta Szinetár, aki a napokban ünnepelte második házassági évfordulóját harmadik férjével, Makranczi Zalánnal.



Nyitókép: Facebook