Schobert Norbert: Lara egy potenciális tinisztár

Schobert Lara Magyarországon az első, a világranglistán pedig a top ötvenben szerepel a Musical.ly zenés alkalmazáson, ahol 200 ezer követője van. Schobert Norbert 13 éves kislánya jó úton van a sztárság felé, igaz, ennek az üzleti része még hidegen hagyja.

“Tizenöt másodperces videó­kat lehet feltölteni ide, a kiválasztott dalrészletre mindenki elkészítheti a saját krea­tív klipjét. Nem tudatosan, de annyira profin műveli ezt, olyan kisugárzása van, hogy Magyarország egyik ismert, milliárdos vállalkozója is felkereste egy milliós ajánlattal, hogy népszerűsítsen az oldalán egy ifjúsági filmet. Mások is jelentkeztek már, hogy működjön együtt velük. Lara egy potenciális tinisztár, szép, gyönyörűen énekel, sportol, akár havi sok millióit is kereshetne, ha én lennék a menedzsere, de őt nem érdekli az üzleti élet. És ez így is van rendjén, élvezze a gyerekkorát”