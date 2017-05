Vujity Tvrtko kiosztotta a Pápai Jocit támadó rasszistákat

Elérkezett a 2017-es Eurovízió döntője, ahol Magyarországot Pápai Joci képviseli. Az énekes Origó című dala nem csak a kijevi verseny elődöntőjében szerepelt nagy sikerrel, itthon is rengetegen szorítanak érte. Mint ahogyan mindig, most is akadnak azonban olyanok, akik bírálják a dalt és magát az előadót is. Az idei indulót a származása miatt kritizálják főként. Pápai Joci mindezt igyekszik nem felvenni, közösségi oldalán még üzent is a rosszakaróinak.

Sokan vannak azért, akik kiállnak melette. Vujity Tvrtko saját közösségi oldalán vette védelmébe az énekest, egyúttal kiosztotta a rasszista módon megnyilvánulókat.

Egy fiú elénekelt egy dalt. Szívéből, lelkéből tette. A fiú ezzel az énekkel képviseli Magyarországot a legnagyobb európai seregszemlén. Az első nagy csatát megnyerte, bejutott a döntőbe, ahol százmilliók előtt újra elhangzik: jön a magyar verenyző! Semmi baj azzal, ha ennek ellenére valakinek esetleg nem tetszik maga a dal. Van ilyen, ízlések és pofonok. Ám ha valakinek az énekes származása nem tetszik…nos… Rasszista, antiszemita, gyűlölködő, általánosító, megkülönböztető emberek, kik vagytok, léteztek, gyűlölködtök és gyalázkodtok, veszett erővel magyarkodtok. Tudnotok kell-szentül hiszem-, hogy ez a fiú már most többet tett Magyarországért és a magyarságért, mint ti bármennyi magyarkodással fogtok

– írta a riporter.