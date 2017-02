Így sminkelik szexire Kulcsár Edina melleit

A több lábon álló egykori szépségkirálynő szexi fotózáson vett részt a hétvégén. A közelgő Valentin nap alkalmából párjával, Csutival párban pózoltak a kamera előtt egy, A szürke ötven árnyalta című film inspirálta díszletben és öltözetben.

Kulcsár Edina a készülődés, sminkelés fázisát élőben közvetítette közösségi oldalán és később is megosztott egy-egy werkfotót a munkáról. Azt is megígérte, hogy az elkészült képeket is hamarosan láthatják a rajongói, igaz többeknek már az is megbolygatta a fantáziáját, amikor a celeb arról posztolt, hogyan igazítják meg a dekoltázsán a sminket…