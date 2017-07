Az UTE perrel, a szurkolók harccal fenyegetőznek

Ahogyan arról mi is beszámoltunk róla, az Újpest FC bejelentette az új logó-pályázat győztesét, ezzel egyszersmind megváltoztatta a klub címerét. Ehhez azonban az UTE jóváhagyására is szüksége lett volna, csakhogy az anyaegyesület nem állt kötélnek, sőt! Hétfő este sajtóközleményben szólította fel Roderick Duchatelet tulajdonost, hogy vonja vissza az intézkedéseket, különben jogi lépéseket tesznek.

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy a múlt heti UTE – Újpest FC megbeszélés után, az ÚFC vezetősége fittyet hányva a társasági szerződésben foglaltakra, illetve az UTE korábban kiadott nyilatkozatára, a mai, hétfői napon jogosulatlanul, teljesen egyoldalúan, szándékosan törvényt sértve, a szurkolói véleményeket figyelmen kívül hagyva, megváltoztatta klubunk 132 éves hagyományát! Ezennel felszólítjuk az Újpest FC vezetőségét, Dr. Gyarmati Esztert, és a tulajdonost, Roderick Duchatelet urat, hogy azonnal tüntesse el az őáltaluk „győztes” címernek titulált logót, állítsa vissza a jogszerű állapototot, a mindenki által ismert és elismert címert, ellenkező esetben az UTE megteszi a szükséges jogi lépéseket!

A szurkolók biztos, hogy az UTE oldalán állnak, hiszen egy óra alatt több, mint 500 komment érkezett a klub hivatalos Facebook-oldalára, a régi klubcímer visszaállítását követelve. Akad már most olyan szurkolói oldal, amely egyenesen harcot hirdetett a klub vezetése ellen.

Mi, Újpest-szurkolók, a leghatározottabban elutasítjuk az új címert, azt az elnyomás szimbólumának tekintjük, ennél fogva harcot hirdetünk régi, történelmi címerünk visszaszerzéséért!

– áll például az Újpest Fanatics Shop hirdetményében, amelyet egy óra alatt csaknem háromszázan osztottak meg!

Azóta Urbán Flórián is – a lilák egy korábbi játékosa, aki közismerten rajong is a klubért – megosztotta az egyik szurkolói csoport felhívását is, amely szerint a szurkolók szombaton 16 órakor a klubvezetők lelkére beszélnek, bármilyen eszközzel.

Egy darabig aligha csillapodnak majd a kedélyek a negyedik kerületben…