Hogy meleg lennék? Anyád is tudja, hogy ez nem igaz!

Ki lesz az első Premier League-játékos, aki felvállalja, hogy meleg? – ezt a kérdést tette fel nemrég az egyik sportfogadással foglalkozó oldal, amely fel is tüntetett egy komolyabb listát csupa nagy névvel. A coming out azóta sem történt meg, de most a Chelsea egyik szurkolói oldala bombát robbantott, amikor kitette a Twitterre, hogy a londoniak belga válogatott csatára, Michy Batshuayi elmondta a társainak, hogy a férfiakhoz vonzódik.

Michy Batshuayi set to become the first openly gay footballer in the premier league after coming out to teammates 🏳️‍🌈 #CFC pic.twitter.com/ly9tqR3T6h — TCD (@TheChelseaDaily) 2017. november 15.

Batshuayi nem hagyta szó nélkül a dolgot, és a válaszában nem finomkodott: “Tesó, anyád is tudja, hogy ez nem igaz” – írta a Twitter-oldalán.

😂😂😂😂 bro even your mother knows thats false 🙈 https://t.co/Vs0gEl711b — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 2017. november 16.

A szurkolói oldal szerkesztője később elnézést kért a fals infó miatt, de rövid időn belül másodszor futott lyukra, mivel korábban Antonio Contéról, a Chelsea edzőjéről híresztelte, hogy rasszista mondatokkal szidta egyik játékosát. Kérdés, ezek után ki fogja még komolyan venni ezt az oldalt.