A Milan-szurkolók ott ütötték a Juvét, ahol a legjobban fáj

A pályán nem volt sok esélye a Milannak az elmúlt hat bajnokságot megnyerő Juventus ellen, a torinóiak egy Gonzalo Higuaínnal jobbak voltak a rangadón. Az olaszoknál megszokottnak mondható, hogy a nagy meccsek előtt a táborok egy-egy látványos koreográfiával készülnek, és a Milan-drukkerek most rendesen odaszúrtak a Juvénak.

A Curva Sud, a Milan-ultrák lelátórésze piros-feketébe borult, középen pedig egy hatalmas drapériát húztak ki, amelyen Halloweent egy töklámpás jelképezte, a közelgő halottak napjára utalva pedig hét sír szerepelt, rajta azokkal a dátumokkal, amikor a Juventus elvesztette a BEK/BL-döntőt.

AC Milan’s Halloween tifo is impressive.

It has 7 tombstones to indicate all 7 times Juventus lost in the Champions League Final. pic.twitter.com/0wlkb5Ex69

— Coral (@Coral) 2017. október 28.