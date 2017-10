Ryan Giggs visszatérhet a Premier League-be

A 2013-ban visszavonuló Manchester United-legenda Ryan Giggs nagy eséllyel visszatér az angol labdarúgásba, mint menedzser. A walesi szakember 2014-ben rövid ideig már dolgozott edzőként (játékos-edzőként pontosabban), amikor a United kivágta David Moyest a csapat éléről.

Giggst már tavaly is összehozták néhány csapattal. Akkor arról beszéltek, hogy a Swansea City-nél vagy a Southamptonnál kaphat munkát, de a walesi azt mondta, vár a megfelelő lehetőségre. Most eljöhet az idő, miután a Leicester City-től menesztették Craig Shakespeare-t, az Evertontól pedig Ronald Koemant.

– mondta a Sky-nak Ryan Giggs, aki hozzátette, valószínűleg nincs egyedül, sokan szeretnének a megüresedett helyekre beülni.

Én mindig azt mondtam, nyitott vagyok azon klubok számára, akik ugyanolyan eltökéltek, mint én. Szeretném a klubot és a játékosokat is fejleszteni. Vannak a Premier League-ben ilyen csapatok, de másodosztályban (Championship) és a harmadik ligában (Leuague One) is. Nekem inkább a filozófia a fontos, nem a csapat jelenlegi pozíciója.