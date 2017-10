Megdöntötte Pep Guardiola rekordját a Real Madrid edzője

A Real Madrid a hétvégén az Espanyol ellen megszerezte szezonbeli első hazai bajnoki sikerét, amellyel vezetőedzője, Zinédine Zidane megelőzte a korábban Barcelonával fantasztikus rekordot elérő Pep Guardiolát.

Zidane a Királyiakkal 2016 eleje óta az 50. mérkőzésését nyerte meg a La Ligában.

Emellett nem mellesleg hét trófeát is nyert csapatával, többek között két Bajnokok Ligáját is.

50 – Zinedine Zidane has recorded his 50th win in La Liga as Real Madrid manager (76.9% of wins). Magistral. pic.twitter.com/JbDHcVoDDH

— OptaJose (@OptaJose) 2017. október 1.