Sallói a Galaxynak is vágott egy gólt – videó

Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) a Sporting Kansas City 2-1-es győzelmet aratott a Los Angeles Galaxy ellen hazai pályán. Az SKC első gólját Sallói Dániel szerezte, a magyar csatár remekül robbant be egy jobb szélről érkező labdára. Sallói az idei harmadik gólját lőtte.

Wednesday night: goal ☑️ Sunday afternoon: goal ☑️ @danielsalloi just can’t stop scoring for @SportingKC ! It’s 1-0. #SKCvLA pic.twitter.com/Ni4zBhWPcv

A 36. percben Diego Rubio növelte a hazaiak előnyét, miután Seth Sinovic kapott egy fantasztikus indítást és önzetlenül Rubio elé passzolt, akinek csak az üres kapuba kellett gurítania.

HT: @SportingKC double their lead just before the break, courtesy of @DiegoRubio_.

It’s 2-0 with 45 minutes to go: https://t.co/HwU5zpet8I pic.twitter.com/Eto9Oz7gKS

— Major League Soccer (@MLS) 2017. szeptember 24.