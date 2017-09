Elhalasztották az Arsenal-Köln meccset

A BBC szerint több ezer, jeggyel nem rendelkező vendégszurkoló gyűlt össze az Emirates Stadionnál, és nem engedik be azokat a társaikat a létesítménybe, akiknek van belépőjük.

Délután a kölniek így parádéztak Londonban:

A kölni csapat drukkerei 2900 jegyet kaptak a találkozóra, de a hírek szerint mintegy 20 ezer német szurkoló utazott el Londonba. A fenti videó alapján reális a becslés.

Ostromállapot az Emiratesnél:

Cologne fans smashing barriers in a bid to get inside the Emirates pic.twitter.com/aRojf2ShMT

— Telegraph Football (@TeleFootball) 2017. szeptember 14.