Iszonyatosan nagy gólt lőtt kapásból a milánói játékos – videó

Klubrekordot jelentő összegért igazolt az AS Roma

Elég izgalmasnak ígérkezik az olasz labdarúgó-bajnokság az eddigiek alapján, ugyanis a címvédő Juventus mellett az Inter is megnyerte a harmadik bajnokiját is, miközben a Napoli, az AC Milan és a Sampdoria előtt is ott a lehetőség, hogy folytassa hibátlan szereplését.

Az Inter hazai pályán az újonc Spalt verte, a csapatkapitány Icardi büntetőből volt eredményes még az első félidőben (5 percet kellett várni a videóbírós döntésre), míg Perisic a hajrában, egy káprázatosan nagy találattal biztosította be a győzelmet.

Eredmény – Serie A, 3. forduló Internazionale – Spal 2-0 (1-0) Gólszerzők: Icardi (27. – 11-esből), Perisic (87.)

Perisic gólja: