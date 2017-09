Nem vásárolt, hanem lepasszolt egy játékost a Barcelona

Spanyolországban még nyitva van az átigazolási piac pár óráig pénteken, úgyhogy mindenki azt várja egész álló nap, kit igazol le a két nagy gigász, az FC Barcelona és a Real Madrid. Már, ha terveznek erősíteni a keretükön.

Nos, a Barcelona este kiadott egy közleményt egy üzletről, bár nem biztos, hogy a klub szurkolói erre vártak. Merthogy nem egy érkezőről, hanem egy távozóról van szó, kölcsönadják ugyanis Munir El Haddadit az Alavésnek a teljes szezonra.

[BREAKING NEWS] Munir, to go on loan to Alavés. More info👇 https://t.co/2YQjRaF8JO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2017. szeptember 1.