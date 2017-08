Begőzölt a Roma középpályása, lemondta a válogatottságot

Radja Nainggolan ismét kimaradt a belga labdarúgó-válogatott keretéből, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány irányítása alatt nem is kíván többet pályára lépni a nemzeti együttesben.

Az AS Roma játékosa Európa egyik legkeresettebb középpályása, a fővárosiak nem győzték elutasítani a legnagyobb csapatokat. Leginkább a Chelsea érdeklődéséről lehetett hallani, de állítólag a Real Madrid és a Manchester United is erősen lobbizott a belga játékosért. Hiába.

Roberto Martínez, a belga válogatott szövetségi kapitánya azonban nem nagyon kedvelője, kihagyta Nainggolant a Gibraltár és Görögország elleni vb-selejtezőkre készülő keretbe.

– puffogott Nainggolan a Nieuwsbladnak, megemlítve, hogy Martínez kiakadt rá, amiért elkésett egy taktikai értekezletről, pedig csak fél percet késett a lift miatt. Mint elmondta, nem tudnak együtt dolgozni, ezért nem lesz válogatott Martínez munkája alatt.

Amikor Roberto Martínezt kinevezték, azt mondta, fontos, hogy a válogatott tagjai topligákban játsszanak. Axel Witsel Kínában futballozik például, így ez a tézis már nem érvényes. Nincs is ezzel baj, de még én javuljak? Ne már… Ibizán egy étteremben voltam Martínezzel, aki még csak nem is köszönt nekem. Hogy lehet így együtt dolgozni? 52 meccset játszottam a Serie A-ban ezüstérmes Romában, a legjobbamat igyekeztem nyújtani, mégis mindig találtak valami okot, hogy kihagyjanak a keretből. Elég volt ebből, befejezem. Sajnálom, de ez van. Belekényszerítettek ebbe a helyzetbe, így most minden erőmmel a Romára koncentrálhatok.