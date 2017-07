Így faragna Neymar 222 milliós vétélárából a PSG

Az elmúlt hetek legizgalmasabb átigazolási mizériája a Barcelona brazil szupersztárja, Neymar körül alakult ki: állítólag ő maga szeretne távozni klubjából, mert első számú vezér szeretne lenni, jelenlegi csapatában viszont – érthető okokból – Lionel Messié az utolsó szó.

A PSG kapott is az alkalmon, és bedobta, hogy ő viszont megfizetné Neymar 222 millió eurós (kb. 68,5 milliárd forintos) kivásárlási árát. A katalán klub viszont erről nem akar hallani, deklarálták, hogy a támadó nem eladó – csakhogy, ha a PSG valóban leteszi az asztalra a 222 millió eurót, a Barcelona nem tilthatja meg, hogy a játékos tárgyalásba kezdjen a francia csapattal.

Csakhogy, közben a PSG-nél rájöttem, hogy minden adót és illetéket beleszámítva a 222 millió euró felett pluszban még 70 milliót kellene rádobni ahhoz, hogy megszerezzék a brazilt.

Ehhez pedig már nincs nagyon érkezése az arab tulajdonosoknak, így állítólag felajánlották, hogy saját játékosaikkal csökkentenék az árat.

A spanyol AS szerint egy, de akár több játékost is belevonnának az üzletbe: a legnagyobb név a Real Madridot és a Manchester Unitedet is megjárt Angel Di Maria lenne. Mellette szó van Blaise Matuidiről és Lucas Mouráról is.

A mértékadó átigazolásokkal foglalkozó portál, a Transfermarkt.de szerint Di Maria 40 millió eurót, Matuidi 30 milliót, Moura 38 millió eurót taksál – tehát papíron összesen 108 milliót érnek így hárman.

Ha a PSG hivatalosan felajánlaná a három szupersztárt, azt az ajánlatot nehezen lehetne elutasítani, vélik.

Az AS viszont hozzáteszi, a Barcelona nem hajlandó tárgyalni.