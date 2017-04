John Terry elhagyja a Chelsea-t

A szezon végén távozik a Chelsea labdarúgócsapatától John Terry, jelentette be a klub. A londoni együttes csapatkapitánya 1998.ban debütált a felnőtt együttesben, azóta 713 mérkőzést játszott le (a harmadik a vonatkozó örökrangsorban), ezeken 66 gólt szerzett.

– mondta a 36 éves védő, aki ebben a szezonban mindössze négyszer volt kezdő a Premier League-ben.

A 78-szoros angol válogatott Terry négyszer volt bajnok a Chelsea-val, nyert Bajnokok Ligáját, Európa Ligát, öt FA-kupát, három Ligakupát és két Community Shieldet.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2017. április 17.