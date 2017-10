700 ezer euróért vett Magyarországról játékost a Barcelona

Spanyol lapinformációk szerint megszületett a megállapodás a katalán klub és a Telekom Veszprém között a világ egyik legjobb kézilabdázója, Aron Pálmarsson átigazolásáról.

Amint nyáron munkába állt Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém svéd edzője azzal a lendülettel, telefonos üzenetben jelentette be Aron Pálmarsson, a csapat egyik legjobbja, hogy ő biza többet nem jön edzésre. Inkább hazautazik.

A Veszprémet érzékenyen érintette kézilabdázója makacssága. Hiába rendelkezik 2015 júliusától 2018. nyaráig az izlandi játékjogával, ha a munkavállaló nem hajlandó dolgozni – megtagadja az edzést, és a mérkőzést -, azzal nem tud mit kezdeni. Maximum nem fizeti ki a bérét. Persze a BL-álmokat szövögető magyar rekordbajnoknál Pálmarsson fizetése okozza a legkevesebb problémát.

Az izlandi tavaly a Final Four első mérkőzésén négy, a döntőben hat; idén tavasszal a Montpellier elleni BL-negyeddöntő két meccsén 13, a Final Four bronzmeccsén pedig nyolc gólt vágott. Világos, a klub inkább a pályán látná játékosát, vele szeretne idén is nekifutni a BL-győzelemnek.

Az izlandi tettével konkrétan szerződést szegett. Kérdés, mit csinálhat ilyenkor a munkáltató? Rúgja ki? Á, dehogy!

A Veszprém win-win üzletben gondolkodott. Nem tette szabaddá játékosa státuszát, nem engedte játszani sehol, ellenben el kezdte árulni Pálmarssont, tárgyalásokba kezdett a Barcelonával.

A legjobban értesült Mundo Deportivo szerint az elhúzódó egyeztetések után a hétvégén megszületett a mindhárom félnek megfelelő megegyezés. A Veszprém engedett a kért egy milliós árból, így a Barcelona végül 700 ezer euróért négy évre szerződtette az izlandi klasszist.

Pálmarsson a handball-planet.com szerint már hétfőn edzésbe áll.