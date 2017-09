Kiesett a világelső a US Openen

A világelső Karolina Pliskova kiesett a tenisz US Open negyeddöntőjében. A cseh játékos – akit tavaly csak a fináléban állított meg a német Angelique Kerber – szerdán a hazai közönség előtt szereplő Coco Vandeweghe ellen lépett pályára, és egy szoros, majd egy sima szettben maradt alul.

American CoCo Vandeweghe defeats Karolina Pliskova in straight sets, knocking off her 2nd No. 1 seed in a major this season. pic.twitter.com/GApRpeZc5q

— ESPN (@espn) 2017. szeptember 6.