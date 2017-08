Világcsúcsra tört, a versenyt sem nyerte meg

A világcsúcs megdöntése helyett meglepetésre csak második lett egy franciaországi atlétikai versenyen Christian Taylor, a férfi hármasugrás olimpiai- és világbajnoka.

Az amerikai sportoló bevallottan azzal a céllal utazott el Tignes-be, amely 3000 méterrel a tengerszint felett található az Alpokban, hogy megjavítsa a brit Jonathan Edwards 1995-ben felállított, 18,29 méteres rekordját.

Taylor azonban csak 16,99 méterig jutott, ráadásul megelőzte őt honfitársa, Will Clay, aki 17,42-vel nyert. Hat nappal ezelőtt Taylor 17,68 méteres ugrással szerezte meg harmadik világbajnoki aranyérmét Londonban:

@Taylored2jump remained the Triple Jump World Champion with 17.68m !

: @WilliamClaye with 17.63m !

: Nelson Evora with 17.19m pic.twitter.com/CZTbASAwRJ

— Athletics Army (@Athletics_Army) 2017. augusztus 15.