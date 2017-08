Szeptemberig kapott időt Hanga Ádám

Már öt hete együtt tréningezik a magyar kosárlabda-válogatott, ennek ellenére továbbra is akad hiányzója Sztojan Ivkovics szövetségi kapitánynak, egészen pontosan kettő. Az egyik Hanga Ádám, akiről még mindig nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását: maradhat a Baskonia Vitoria Gasteiz játékosa, vagy elszerződhet a Barcelonához is. A másik még meg nem érkezett játékos az a DeAndre Kane, akit úgy honosított a szövetség, hogy szinte semmit nem tud Magyarországról.

Hanga helyzete talán az egyszerűbb abból a szempontból, hogy Ivkovics tudja, miért nem érkezett még meg és a Nemzeti Sportnak azt is elárulta a szövetségi kapitány, hogy megvárják, míg rendeződnek a dolgai. Szeptember elsejéig kapott haladékot az Európa legjobb védőjének választott kosárlabdázó.

Nem múlik semmi Ádámon, kis türelmet kérünk, hogy a legjobb magyar kosárlabdázó élete legnagyobb csatáját nyugodt körülmények között vívhassa meg, s azt érezze, hogy ebben mindenki támogatja őt. Mint szövetségi kapitány, meghatároztam Ádámnak az utolsó megjelenési időpontot, ez szeptember 1., 13 óra. Én is és a csapat is nagyon várjuk, mert a jelenléte is sokat jelent nekünk.