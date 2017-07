Így látta a vizes vb zárónapját a világ

A legtöbb sajtóorgánum hétfőn már nem nagyon foglalkozott a vizes világbajnoksággal, az éledező futballidény és persze a britek esetében a kriketté volt a főszerep a hétfői számokban.

A BBC saját versenyzőivel foglalkozik, a 4×100-as férfivegyesváltójuk kapcsán, főleg Adam Peaty volt fókuszban, aki nélkül nem lett volna meg az ezüstérem a briteknek, akik javítani akarnak. Peaty egyébkéknt 100 méter mellen le akar menni 57 másodperc alá – ezzel ő lenne az első a Földön, akinek sikerül.

Hasonlóan a BBC-hez a The Guardian sportrovata elsősorban krikettel, futballal, kerékpárral foglalkozik hétfőn, a vizes világbajnokság kapcsán pedig az amerikaiak elképesztő teljesítményét emelték ki, főleg Caeleb Dresselt, aki hét aranyával és Michael Phelps – 100 méter pillangós – vb-rekordjának megdöntésével emelkedett ki a mezőnyből.

A The New York Times szinte nem is foglalkozik már a vizes világbajnoksággal, egyedül Dressel különleges teljesítménye érte el az amerikaiak ingerküszöbét. Katie Ledecky öt aranya egy futólagos említést ért.

Európába átkeveredve a német Frankfurter Allgemeine Zeitung súlyos kritikát fogalmaz meg a saját úszóik kapcsán, akik mindössze két ezüstöt és egy bronzot hoztak össze a nyolcvankétmilliós országnak. A lap Henning Lambertz szövetségi kapitánytokolja és úszóváltságot emleget.

A szintén német Welt a 200 méter vegyesen ezüstös Franziska Hentkét emelik ki egyedüli pozitívumként, s szintén Lambertz felelősségre vonásával van elfoglalva. Korábbi német világbajnokuk, Thomas Rupprecht is megszólal, szerinte teljesen kilátástalan, hogy a németek komoly úszónemzetté nőjjék ki magukat egyhamar.

A L’Équipe francia sportnapilap Camille Lacourt-ral van elfoglalva, aki már az olimpia előtt a visszavonuláson törte a fejét, mégis eljött Magyarorszára lezárni a pályafutását. A lapnak adott interjújában a világbajnoki címéről mesél, illetve arról, milyen öröm a himnuszt hallgatni a dobogó legfelső fokáról. Egy mondat erejéig a Duna Arénát is méltatta, tetstett neki a budapesti hangulat.

A Swimswam úszóportál szakmai elemzésekre összpontosítva Hosszú Katinkát emelte ki, mint női úszót, aki először nyert világbajnokságot hazájában, ráadásul két számban is első lett (200 méter, 400 méter vegyes). A zárónapon ezüstérmet szerző 4×100-as férfivegyesváltó kapcsán Milák Kristófot és Kozma Dominikot emelték ki, akik miatt Magyarország továbbra is sikeres lesz majd úszásban. Legyen igazuk!