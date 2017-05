Nadal ünnepi meccsen verte Djokovicot

A négyszeres győztes Rafael Nadal magabiztosan verte Novak Djokovicot a madridi salakpályás tenisztorna férfi versenyének elődöntőjében. A férfitenisz-történelem leghosszabb párharcának 50. felvonása előtt a belgrádi játékos vezetett 26-23-ra, az elődöntőkben 8-8 volt a mérleg, salakon pedig 14-7 Nadal javára. A régi formájához visszataláló spanyol sztár ellen szólt, hogy utóbbi hét mérkőzésüket Djokovic nyerte, és az elmúlt 12 meccsükön mindössze egyszer – a Roland Garros 2014-es fináléjában – volt jobb a 14-szeres Grand Slam-bajnok Nadal.

A jubileumi meccs első szettjében a 30 éves spanyol szórta a nyerő ütéseket, és a 6:2-es eredmény még hízelgő is volt a szerbre nézve. A folytatásban aztán Djokovic összeszedte magát, időnként teljesen egyenrangú ellenfele volt a minden labdát befutó Nadalnak, aki így is már 1 óra 39 perc elteltével győzelmet ünnepelhetett.

Here’s the moment when Nadal ended a 7-match losing streak against Djokovic dating back to 2014…#MMOPEN pic.twitter.com/UReYbgBjWJ

— Tennis TV (@TennisTV) 2017. május 13.