Nagyon súlyos a Fradi kapitányának sérülése

Hétfőn megműtötték Szucsánszki Zitát, a Ferencváros női kézilabdacsapatának irányítóját. A beavatkozás során kiderült, hogy a 29 esztendős irányító vállsérülése sokkal súlyosabb a vártnál – írja a fradi.hu.

Szucsánszki április 2-án, a Győri ETO elleni Magyar Kupa-döntőben sérült meg, ám a mérkőzést követő vizsgálatok nem mutatták ki pontosan annak mértékét. A zöld-fehérek csapatkapitánya ezek után a CSM Bucuresti elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccsén nem is tudott pályára lépni, és a visszavágón is csak erős fájdalommal vállalta a játékot.

Az újabb vizsgálatok sem mutattak egyértelmű képet a sérülés mértékéről, ezért dr. Pavlik Attila, az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatorvosa, a Sportkóház sportsebésze javaslatára hétfőn megműtötték a játékost.

Az operáció során kiderült, hogy a sérülése súlyosabb, mint amit a panaszai és a vizsgálatok alapján gondoltunk. Vélhetően a Magyar Kupa-döntőben a vállában teljesen elszakadt a porc szalag, ezt most három horgonycsavarral rögzítettük, ezen kívül pedig néhány régebbi sérülést is találtunk: volt egy részleges rotátorköpeny szakadás, illetve apróbb porc probléma is, amelyet a beavatkozás során elláttunk. A következő négy hétben fel lesz kötve a keze, addig csak minimális rehabilitációt végezhet, utána pedig három-négy hónapos erőteljes rehabilitáció vár rá – annyiból „ideális” a helyzet, hogy a gyermekvállalás miatt lesz ideje rá, hogy alaposan megerősítse a vállát. Bízhatunk a teljes felépülésben, de a dobó vállnál azért ez nem kicsi sérülés