Rio 2016: A duplázó zászlóvivő

1999-ben mindössze kilencéves voltam. Már jó néhány sportágat kipróbáltam, de vagy nem voltam elég ügyes, vagy nem volt szimpatikus az edző, vagy csak nem bírtam – az úszást például azért hagytam abba, mert újra és újra beteg lettem: hol náthával, hol arcüreggyulladással küzdöttem. Utolsóként az atlétikával próbálkoztam, s bár azt mondták, sprintelni kiválóan tudok, én fél szemmel mindig a Vasas-pálya másik oldalát néztem. Ott ugyanis egymás után tűntek fel fiatalok nagy táskát húzva maguk után. Annyira érdekelt, hogy hová mennek, mit csinálnak, hogy belestem az épület ablakán. Valami olyat láttam, ami azonnal rabul ejtett. Fehér ruhás emberek sisakban, kezükben valamilyen fegyver – rögtön elvarázsolt a látvány! Ráadásul akkortájt járt Gerevich Gyuri bácsi is az általános iskolámban, ahol kicsiket toborzott. Édesanyám el is vitt a Pasaréti útra.

– a kezdetekről:

Gerevich Györgyre azt mondanám, ő volt a mentorom, azt hiszem, ebben minden benne van.

Somlai Béla kapcsán a munka szót említeném. Béla bácsi felkarolt a nevelőedzőm halála után, s bár kezdetben akadtak nehézségeink, a vívás összekovácsolt minket, és utána persze már szépen kialakult a személyes kapcsolat is. Teljesen más megközelítésben dolgozott, mint Gyuri bácsi, ehhez hozzá kellett szoknom. Figyelnie kellett arra, hogy ne akarjon túl gyorsan túl sokat megváltoztatni nálam. Látszott is, hogy az iskoláját próbálja közelíteni hozzám, engedékenyebb is volt velem, ez mind segítette az összecsiszolódást.

Decsi András partner. Azért esett rá a választásom kétezertizenöt augusztusában, mert fiatalos, rugalmas edzőt szerettem volna, akinek amellett, hogy vannak elképzelései a vívásról, az enyémeket is meghallgatja. Andris szakmaiságában szimpatikus, hogy rendkívül újító, amellett, hogy a hagyományos magyar technikai elemeket megtartotta, alkalmazkodott a trendekhez. Elemzi a vívást, rengeteg hasznos észrevétele van. Szeretem benne, hogy gondolkodó edző.