Borkai Zsolt nem éli meg tragikusan a MOB kiherélését

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint a jövőben is sikerágazat lesz a magyar sport – írja az MTI.

Borkai Zsolt úgy véli, a riói olimpián szerzett 15 érem is azt mutatja, hogy a magyar sportban még mindig ott az erő. Elmondása szerint a jövőben stabilabb lesz a hazai sportirányítás rendszere, melyhez a MOB minden segítséget megad.

A szervezetet november elején herélte ki a kormány: minden lényegi döntési, pénzosztási feladatot visszavettek a Magyar Olimpiai Bizottságtól.

Nem éltem és élem meg tragikusan az új helyzetet, a most 121 éves MOB történetében korábban is előfordult már hasonló, létezett nagy önállósággal, sok jogosítvánnyal, és megesett, hogy kisebb hatáskörrel bírt. Amikor MOB-elnök lettem, olyan tevékenységet vállaltam, amilyenbe január elsejétől is belekezdünk. Tulajdonképpen semmivel sem más, ezért számomra nem furcsa a mostani helyzet.