12 tipp, hogyan tehetjük egészségesebbé és zöldebbé otthonunkat

Ha hisszük, ha nem zöldebbé és egészségesebbé tehetjük otthonunkat egyszerű változtatásokkal is. Ezzel nemcsak családunk számára nyújthatunk élhetőbb életteret, hanem a környezetet is megvédjük.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy túl költséges dolog zöldebbé tenni életünket. Amikor környezetbarát életmódról beszélünk, nem feltétlenül kell napelemekbe, fenntartható padlóburkolatokba, vagy nem toxikus festékekbe kell befektetni. Bár az egyszerű változtatások is elsőre nehezen mennek, ha hozzászokunk, utóbbiak is a mindennapok rutinjává válnak. Ne felejtsük el, hogy ha betartjuk az alábbi tippeket, már egy hónap is hatalmas változást hozhat.

1. Sok növényt a beltérbe

Az élő növények otthonunkban természetes légszűrőként működnek. Egyes növények – mint például a páfrányok, a pálmafák – különösen hatásosak, elszívják a szőnyegekből, bútorokból és elektronikus berendezésekből származó káros szennyeződéseket.

2. Válasszunk nem mérgező tisztítószereket

Keressünk környezetbarát alternatívákat és hagyjunk fel a kemény vegyi tisztítószerek használatával, amelyek egészségügyi problémákat okozhatnak és szennyezik a környezetet is. A nem mérgező, biológiailag lebontható tisztítószerek egyre népszerűbbek, már több márka közül is választhatunk. Sőt! Akár saját magunk által készített házilag készített tisztítószert is bevethetünk. Például ha szódabikarbónába némi illóolajokat csepegtetünk máris nekieshetünk a takarításnak. Sokkal olcsóbb megoldás, és szinte bármilyen tisztításhoz, súroláshoz felhasználható.

3. Csináljunk konyhakertet

Mindamellett, hogy organikus zöldséget, gyümölcsöt és fűszernövényt tudunk fogyasztani nap mint nap, a konyhakert segíthet a talajerózió és a levegőszennyezés csökkentésében. A komposztálás növeli a talaj és a növények minőségét.

4. Komposztáljunk konyhai szeméttel

Tojáshéjak, tealevelek, zacc, gyümölcs- és zöldséghéjak. Elég sok szerves anyagot találhatunk egy konyhai komposztálóban, vagy egy kukában. Keverjük össze a kertünkben található földdel, adjunk hozzá vizet és kész is – nincs ennél jobb talajjavító és a hulladéklerakók szemétmennyiségét is csökkentjük vele.

5. Lomtalanítsunk

Olyan dolgoktól szabadulunk meg általa, amiket évek óta nem használunk és láb alatt vannak. Akár még a gyerekeket is bevonhatjuk a lomtalanításba: vigyük őket a játszó szobába és adjunk nekik egy zsákot. Kérjük meg őket, hogy válasszák ki azokat a tárgyakat, amelyeket szívesen átadnának a rászorulóknak. Jól érzik majd magukat az általuk végzett munka miatt, ráadásul nem a szeméttelepen kötnek ki a már nem használt cuccok. Ha van kedvünk hozzá akár könyv- és ruhacserét is rendezhetünk.

6. Spóroljunk a vízzel

Hozzá kell szokni, ami nem könnyű, de nem is lehetetlen. Mosogatásnál például töltsük tele a mosogatót, ne hagyjuk lefolyni a vizet. Fogmosás és zuhanyozás közben ugyanúgy zárjuk el a csapot, amikor nem kell. Amíg a fogunkat mossuk, nem szükséges folyatni a vizet és zuhanyozásnál sem. Használjunk kevesebb vizet, amikor csak tudunk.

7. Víztakarékos zuhanyfej

Rengeteg ember úgy gondolja, hogy a zuhanyzással többet tesz a környezetért, mint a fürdéssel és olyan zuhanyrózsákat vásárolnak amik több vizet használnak ,mint egy autómosó. Több energiát takarítunk meg ,ha a levegőztetett vagy alacsony áramlású zuhanyfejet választunk. Egyszerű telepíteni és sok pénzt megtakaríthaunk, főleg ha tinédzser is van a háznál.

8. Gyűjtsük az esővizet

Egy egyszerű hordó használata segíthet összegyűjteni az esővizet a növények, a kert, az autók öntözéséhez, mosásához. Az esővíz összegyűjtésével spórolunk a Föld vízkészletével és egy még a számlánk is érezhetően kevesebb lesz.

9. Fektessünk be egy légtisztítóba

A levegőminőség javítása segíthet a család egészségének megőrzésében, mivel a levegőben lévő irritáló anyagok a légzési problémák fő okai, és asztmás, allergiás rohamokhoz vezethetnek. A légtisztító kiszűri a méreganyagokat a levegőből.

10. Válasszuk a bambuszt

A bambusz a leggyorsabban fejlődő növény a Földön. Ez a gyors növekedés az jelenti, hogy környezetbarátabb bármely más fafajtánál. A hétköznapi élet több területén hasznosítható növény. Készíthető belőle kerítés, burkolat, ház, építési állványzat, kerti vagy akár szobai bútor, de még ékszer is.

11. Energiatakarékos izzókat használjunk

Kutatások szerint az energiatakarékos izzók akár 75 százalékkal kevesebb energiát használnak el, mint a hagyományos izzók, és akár tízszer hosszabb az élettartamuk. Ráadásul lágyabb árnyalatúak, ezáltal kíméli a szemünket.

12. Vegyünk programozható termosztátot

A programozható termosztátok kikapcsolnak, amikor elhagyjuk a lakást, és tartják a kívánt hőmérsékletet, amikor otthon vagyunk. Más szavakkal, ezek a berendezések megtanulják a szokásainkat, így kényelmesebben érezzük majd magunkat az otthonunkban és pénzt takarítunk meg.

Ne feledjük, hogy a változást elérni nem könnyű feladat, de minden kis lépés összeadódik, ezáltal nagy lépéseket jelentenek egy egészségesebb otthon, és egy élhetőbb bolygó felé.

Horváth Rita