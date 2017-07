Így árnyékoljunk a lakásban a kánikula ellen

A nyári tűző nap ellen a legjobb védekezés, ha minél jobban elsötétítjük otthonunkat.

Sokan – az árnyékolás mellett – a légkondit választják, ám azért drága árat fizethetnek: nem csupán az áramszolgáltatónak, hanem egészségükért is.

A légkondicionálást van, aki szereti, van aki nem. Előbbiek az elviselhetetlenül száraz hőséget nem bírják, az utóbbiak feltételezhetően a természetesség hívei. Aki klímaberendezéssel védekezik a nyári forróság ellen, az nem hőgutát kap, hanem szívinfarktust a hónap végén megérkező villanyszámlától. A kényelemnek, komfortérzetnek ára van, s amennyiben hűvös otthonra vágyunk a legnagyobb kánikulában, csúcsra kell járatnunk a légkondit, ráadásul a klíma mértéktelen használata az egészségünket is veszélyeztetheti.

Ezért is praktikusak az olyan természetes árnyékolási módszereknek, amelyek nélkülözik a levegő mesterséges hűtését, csökkentik a hűtés költségeit, feltételezve, ha nem felforrósodott lakásban kell alkalmazni azokat. Megfelelően szigetelt épületben a legnagyobb hőség idején is jól érezhetjük magunkat.

Bár a lakás árnyékolása nem oldja meg a szigetelést, a nyári tűző nap ellen a legjobb védekezés, ha minél jobban elsötétítjük otthonunkat. Erre a legegyszerűbb megoldás a redőny, a reluxa illetve a zsalugáter, ezek hiányában a sötétítő függöny.

Redőny

A leghatékonyabb árnyékoló eszköz. Aki előrelátó, már az ingatlan építésekor vagy korszerűsítésekor gondoskodik a beépített redőnyről, amelynek tokja kívülről nem rontja el a homlokzat képét és nem takarja el a gondosan kiválasztott színű és anyagú ablakkereteket. A redőny lehúzva gyakorlatilag képes szinte teljesen kívül tartani a Nap melegítő sugarait.

Hővédő fólia

Hatékonyságukat tekintve a második helyen állnak azok a fóliák, amelyeket az ablakra ragaszthatunk. Ma már nem csak a sötétítésre tehetünk fel átlátszó, de változatosan megszínezett fóliákat az ablaküvegre, hanem választhatunk hővédő réteggel bevont variánsokat is. Ezek képesek úgy átengedni a napfényt, hogy a hőt kint tartják.

Belső árnyékolás

Reluxák, rolók, függönyök: a tapasztalat azt mutatja, hogy a belső árnyékolás nem túlzottan hatásos, mivel ezek az eszközök azért valamennyi napfényt mindig átengednek. A belső árnyékolás akkor működik jól, ha kiegészíti a redőnyt vagy a hővédő fóliát.

Tetőszigetelés

A tetőszigetelés nem csak a téli hideg ellen véd, a nyári kánikula idején is hatásos. Nyáron, megfelelő árnyékoló-eszközök alkalmazása mellett, a szigetelés akár 5-7 fokkal is csökkentheti a lakások belső hőmérsékletét.

Tetőablakok

Tetőtérrel rendelkező házakban tetőtéri lakásokban különösen fontos az árnyékolás gondos megtervezése. A minőségi ablakgyártók több megoldást is kínálnak, hiszen az említett lakástípusok még könnyebben felmelegednek a gyakran hiányosan megoldott falszigetelés, a felfelé szálló meleg levegő és az égre néző ablakok miatt. Ide is ragaszthatunk fóliát, de van olyan ablakkeretre felszerelhető háló is, amely képes kint tartani a napsugárzásból származó hőt.

Természetes árnyékolás

A kellemes hőmérséklet megteremtése lehet egészen hosszú távra való gondolkodás eredménye is. Ilyen például házak építésekor a tájolás gondos kiválasztása. Ne tervezzünk például teraszt vagy erkélyt nyugati irányba, hiszen a délutáni nap egészen hosszan odasüt majd – éppen nyáron, amikor a legmagasabb a hőmérséklet. A házakat övező kertek kialakításakor vagy a meglévő növényzet figyelembe vételével kellemes árnyékot teremthetünk egy nagyra növő fával.

