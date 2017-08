Íme az LG V30: egy 6 colos videós monstrum

Már az LG G6-tal, de talán a V20-szal is az volt a gond, hogy szép, szép, de semmi extra. Kicsit ilyen érzésünk van az IFA techvásár nulladik napján debütáló V30 csúcsmobillal is: belepakoltak mindent, amit ma mobilba bele lehet tenni, de hiányzik a szikra. A videók szerelmesei azonban imádni fogják, kétség kívül!

Kicsúsztathatós csúcsmobilt mutathat be idén az LG

Az LG is végre felcsatlakozott az ide trendhez, egy nagyon vékony kávával rendelkező, óriás tepsimobilt mutatott be. A kijelző az előlap 82 százalékát teszi ki. A V30 a hátlapján dualkamera és ujjlenyomatolvasó figyel, a készüléks vízálló (IP68), 1,5 méteres mélységig akár úszhatunk is vele – kivéve persze tengervízben.

A készülék első ránézésre gyönyörűen ívelt, vékony, formás fém házat kapott, jó ránézni. Előlap alapján alig lehet megmondani, hogy ez egy Samsung S8 vagy LG V30.

Specifikáció Kijelző: 6 colos OLED FullVision 1440p, 18:9, Gorilla Glass 5

6 colos OLED FullVision 1440p, 18:9, Gorilla Glass 5 Memória: 4GB

4GB Tárhely: 64/128 GB

64/128 GB Processzor: Snapdragon 835

Snapdragon 835 Akkumulátor: 3300 mAh

3300 mAh Kamera: dualkamera, 16 MP (f/1.6), 13MP (f/1.9), előlapi 8 MP

dualkamera, 16 MP (f/1.6), 13MP (f/1.9), előlapi 8 MP Op.rendszer: Android 7.1 Nougat

Android 7.1 Nougat Egyéb: wifi, LTE, Bluetooth 5.0, USB 3.1, Type-C, ujjlenyomatolvasó

Az LG nagy hagsúlyt helyezett a videó készítésére is: a Cine Video mód segítségével akár a felvétel rögzítése közben tudunk rázoomolni egy adott területre, amire nagyobb hangsúlyt akarunk helyezni. Egy csúszka segítségével könnyedén közelebb hozhatjuk, amit láttatni szeretnénk. A manuális mód pedig a profiknak ad a G szériához hasonlóan rengeteg lehetőséget a beállítások megváltoztatására.

A telefont immár nem csak ujjlenyomatolvasóval, kopogással, PIN-nel vagy jelszóval oldhatjuk fel, de arcfelismeréssel és hanggal is.

Sokan végre fellélegeztek, hogy az eddig erőltetett másodlagos kijelzőről lemondott a gyártó, itt jelentek meg az értesítések és a kedvenc appok.

Helyette kaptunk egy lebegő sávot (floating bar), amit igény szerint bárhol elhelyezhetünk a kijelzőn, a beállításokat innen intézhetjük, ez az, ami az Always-on display funkció bekapcsolásával akkor is látszik, amikor a telefon le van zárva, a kijelző többi része “alszik”. Olyan lett mint egy lebegő másodlagos kijelző, de legalább szoftveres, kikapcsolható és nem foglal el felesleges helyet az előlapból.

Ami azonban elszomorító, hogy amennyit fejlődött előre a V-széria, az akkumulátor annyira nem lett nagyobb, így érdemes egy külső akkumulátort magunkkal vinni, ha hosszabb időre tervezünk. Mondjuk ez igaz a Samsung csúcsmobiljaira is, ahol a tavalyi Note 7 botrány után óvatosabban növelik az üzemidőt, s persze az aksi méretét.

Az LG V30 Dél-koreában szeptember 21-én kerül a boltok polcaira, utána fokozatosan vezetik majd be a további piacokon is. Fekete, ezüst, kék és lila színben lesz kapható. Összességében elmondható, hogy ez az eddigi legszebb okostelefon, amit az LG valaha gyártótt.