Nyaralni vittük az egyik legdrágább telefont

275 ezer forint. Ennyibe kerül most kártyafüggetlenül a Samsung Galaxy S8, kategóriájának egyik legdrágább modellje, a dél-koreai gyártó idei csúcstelefonja. A készülék vízálló, porálló, csodaszép és nagyon gyors, de vajon akkor is megállja a helyét, ha az ember kicsit sem kímélve magával viszi egy egyhetes nyaralásra?

Az új Samsung S8 nemcsak egy mobil, hanem PC is

Imádok nyaralni, és persze nagyon örülök, ha az élményeimet meg tudom örökíteni, hogy aztán a közösségi médián megosztva gyűjtsek velük lájkokat vagy virtuális középső ujjakat. Ehhez persze megfelelő technológia kell, optimális esetben egyetlen készülékbe gyúrva, ami bírja a vizet és a port, úgy általában a strapát, na meg persze folyamatos internetkapcsolattal rendelkezik.

Ezért jött kapóra, hogy egy termékteszt mondhatni velejárójaként kaptam egy Galaxy S8-at.

Tudják, a gyártó zászlóshajóját, amit a nyár végén követ vélhetően egy új Note. Addig is az S8 tekinthető a Samsung prémiumkategóriás fenegyerekének, és mint ilyen, számtalan vonzó tulajdonsága van. Többek között

vízálló,

porálló,

Gorilla Glass 5 védőüveg borítja,

a OnePlus 5-ig a leggyorsabb kapható telefon volt,

és ami még ezeknél is fontosabb: kiváló szelfi- és főkamerával rendelkezik, azaz tökéletes a milliónyi brutálisan közhelyes nyaralós fotó elkészítésére.

Nem is kellett több, minden adattal és appommal átköltöztem a készülékre, és eldöntöttem: úgy használom majd a nyaraláson, mintha a sajátom lenne, azaz nem kímélem, megyek vele mindenhova, és próbára teszem a legdurvább körülmények között is.

És nem kap tokot, mert úgy könnyű.

Egy átlagos telefontesztkor a teljesítményére és a megbízhatóságára vagyok kíváncsi (mennyi app fut jól, mennyi ideig bírja az aksi, kényelmes-e használni, fagy-e stb.), ráadásul nem sűrűn van nálam tovább 3-4 napnál egy készülék. Az S8 ezzel szemben több mint két hetet tanyázott a zsebemben, és ezúttal nem benchmarkok vagy hardverigényes tesztjátékok kerültek rá, hanem a személyes alkalmazásaim.

Mivel pedig a nyaralás a pihenésről és a gondtalan időtöltésről szól, az átlagfelhasználó nem kíván azon aggodalmaskodni, hogy jaj, mi lesz a közel 300 ezer forintot kóstáló mobillal.

Ezért hát én se tettem.

NEM GYULLADT KI

A korábbi csúcsmobilok nem szerették az utazást, különösen a strandokat rühellték. A finom tengerparti homok mindenhová beékelődik, és mivel az erőteljes szél nagy sebességgel fújja körbe a parton, nem is kell beledugni a telefont ahhoz, hogy a szokottnál több por érje.

Elég vele videózni és fotózni, kitéve így a környezeti hatásoknak. Felbecsülni is nehéz, hány korai iPhone és Galaxy végezte be a strandon, ezért a gyártók megpróbálták víz- és porállóvá tenni az újabb verziókat.

Az S8 esetében ez annyit tesz, hogy megfelel az IP68 szabványnak, amely az említett két behatás elleni védelemre utal. Az IP az International Protection Marking, avagy Nemzetközi Védettségjelölés rövidítése, a mögötte lévő szám pedig az egyes védettségek szintjét jelöli – ez esetben 6/6-ost a porra és 8/9-est a vízre.

A szilárdtestvédelem 6-os értéke az elérhető legmagasabb, szóval az S8 köszöni, jól érzi magát a legnagyobb koszban is. A 8-as folyadékellenállási érték arra utal, hogy a készülék víz alatt is folyamatosan használható 1-3 méteres mélységben, a gyártó által meghatározott ideig.

Mivel a Samsung legfeljebb másfélméteres mélységben vállal 30 percnyi működési időt, búvárkodni senki sem fog az S8-cal, de elméletben egy kis strandolás belefér.

Ennek megfelelően az S8 egész héten a nadrágzsebemben volt – akkor is, ha épp fürdőshortot viseltem. Ha vízbe mentem, a táskámban hagytam, de amikor kijöttem, azonnal érte nyúltam, akár saras volt a kezem, akár nem.

A telefon az első két napban szó nélkül tűrte a kínokat, sőt: a megannyi egyszerre futó alkalmazás, az állandó kamerahasználat, de még a tűző nap sem ártott neki.

Pedig még egy túrára is magammal vittem Fuerteventura árnyékmentes dombjai közé – le is égtem, mint annak a rendje, de a mobil még csak fel sem melegedett.

Folyamatosan készültek fotók, videók, a 4G kapcsolat állandó volt, ahogy a karomon lévő Fitbit okoskarkötő miatti Bluetooth- és GPS-kapcsolat is. Ennek ellenére a mobil nem forrósodott fel, szemben az előzőgenerációs S7 Edge-dzsel, amit már a mezei YouTube-ozás is majd’ felgyújt.

MINDENT AZONNAL

Sokan visznek magukkal a nyaralásra könyvet, zenét, filmet, kártyát – én is, igaz, az összeset a telefonra pakoltam. A 64 gigás belső tárhelynek köszönhetően bőven volt nekik hely a mobilon, még úgy is, hogy pont az utazás előtt krepált be a microSD-kártyám, béke poraira.

És ha már por: a strandon hallgattam a legtöbb zenét és hangoskönyvet, tudják, ahol minden csupa homok. Mindez nem hatotta meg az S8-at, akkor sem, amikor véletlenül lecsúszott a pokrócról, bele a homokba – aúcs. Felvettem, letörölgettem, és nem volt semmi gond, leszámítva a tényt, hogy a fényes üvegfelületet onnantól kezdve csúf ujjlenyomatok éktelenkedtek.

Az S8 gyönyörű üvegborításán nagyon meglátszik az igénybevétel. Egy-két nap intenzív használat után olyan mocskos volt szerencsétlen telefon, hogy a reggeleket a kijelző takarításával indítottam. Az ujjlenyomatok persze így is állandóan jelen voltak, mert a csillogó felület mindennél jobban vonzotta.

És ha már üveg: ugyan a készüléket borító Gorilla Glass 5 erős holmi, tudni kell, hogy az S8 a világ eddigi legtörékenyebb telefonja, legalábbis a SquareTrade törtéstesztjei szerint. Érdemes hát vigyázni rá, óvatosan tenni az asztalra és csak olyan zsebbe süllyeszteni, amiből nem lóg ki, mert ha leejtjük az aszfaltra, máris nem lesz felhőtlen a nyaralás.

VÍZÁLLÓ, DE MEDDIG?

Az első napok gondtalanul teltek, ideje volt kipróbálni az S8 vízállóságát. Mivel óceánparton voltam, adta magát, hogy óvatosan belemártsam a készüléket a sekély vízbe, méghozzá bekapcsolt kamerával, hátha sikerül megörökíteni pár arra úszó kis halat – Fuerteventurán a bokáig érő vízben is mindenféle kisebb halak úszkálnak.

A gondolatot tett követte, azt pedig megbánás: a telefon bár rögzítette a kalandot, rögtön kiírta, hogy nedvességet észlelt a csatlakozója, és hogy azonnal meg kell tisztítani. Megtörölgettem a készüléket, az teljesen jól működött, de a felső állapotsávban ott éktelenkedett egy kis cseppalakú ikon, amit csak manuálisan tudtam eltüntetni, magától nem múlt el.

Ezt követően megnéztem a videót, láttam, hogy nincsenek rajta halacskák, és annak rendje és módja szerint el is feledkeztem a dologról.

Aztán este jött a pofára esés.

Hiába dugtam töltőre a telefont, az folyamatosan a beszivárgott nedvesség miatt rinyált, és köszönte szépen, nem kért az elektromosságból. Megjegyzem, ez hosszú órákkal a fürdetés után történt, sokat volt napon, törülközőn, azaz minden alkalma megvolt rá, hogy kiszáradjon.

Lázas kísérletezgetés és internetes keresgélés következett, mire találtam egy trükköt: töltő bedug, riasztás letoj, telefon újraindít, és már töltődik is az aksi mint a kisangyal.

Némi webböngészés után találtam egy fórumot, ahol úgy okoskodtak, hogy bár a telefon tényleg vízálló, a szoftver felkészültségével már akadnak gondok. Azt ugyanis úgy tervezték, hogy amikor a bemenet nedvességet észlel, lekapcsolja az egész csatlakozót, így előzve meg, hogy az feszültség alatt legyen, mielőtt megszárad. Logikus védekezés, nincs is vele semmi baj. Csak épp a program „elfelejti” visszakapcsolni az USB-t, ezt pedig csak újraindítással lehet megkerülni.

A nyaralás során innentől csak úgy tölthettem a telefont, ha újraindítottam – az S8 mentségére szóljon ugyanakkor, hogy egy héttel később frissült a készülék, és lám, azóta gond nélkül megy a töltés.

AZ ÉLET SÓJA

Sokáig azt hittem, a fórumozóknak igazuk volt, a telefon szoftvere miatt tartott a szokottnál tovább a töltés helyreállása. Egy samsungos forrásom azonban azt mondta, a sós vízzel volt a baj. A telefont ugyanis alapvetően édesvízhez tervezték, ez ha kiszárad, nyomtalanul eltűnik, szemben a tengervízzel, amely után maradhatnak olyan apró sószemcsék, amik hosszabb ideig képesek magukban tartani a nedvességet.

Az, hogy a frissítések után javult meg a készülék, mindössze véletlen egybeesés. A gyártó is igyekszik minél több fronton hangsúlyozni, hogy az IP68-as folyadékállóság tulajdonképpen édesvízvédelmet jelent.

Nem cappuccino, nem mélytengeri iszap, édesvíz!

– mondta az illető, én pedig pironkodva hallgattam, elvégre az egyszerű felhasználót játszva természetesen nem olvastam el a több oldalas szakmai leírását. Megjegyzem, ezzel nem voltam egyedül: a neten a lehető legkülönösebb problémák miatt kértek segítséget a vásárlók. Egyikük chilisbabba ejtette az S8-at, de a telefon túlélte a gasztrotúrát.

Hogy a töltés miért működött újraindítás után, jó kérdés. Ennek tényleg szoftveres oka kellett legyen, de mivel a Samsungnál ilyen hibával eddig nem találkoztak, az is lehet, hogy egy letöltött alkalmazás okozott gondot. Esetleg az egyik makacs sókristályt érzékelte néha a telefon, ami még pont útban volt a program szerint, de az újraindítással valahogy meg lehetett kerülni a túlbuzgó védelmet.

Szó mi szó, kicsit zavart, hogy az USB-t tok nélkül az ég világon semmilyen külső borítás nem védi. Ugyan egy különleges belső vízzáró réteg taszítja a bekerülő folyadékokat, egy búvárpipa elvén működő kis nyomásérzékelős „ajtó” jól jönne a telefon aljára. A Samsung azonban szándékosan nem épít a szükségesnél több mechanikus alkatrészt a készülékeibe: ezektől is csak vaskosabb lenne a mobil, holott a gyártó most minél vékonyabb telefonokkal szeretne előrukkolni.

NE VIDEÓZZON BÁLNÁKAT!

A vízállóság egyébként is az egyik legkomolyabb kihívás, amivel elektronikus eszközt tervező mérnökök találkozhatnak. Teljes védelmet valószínűleg sosem kapunk, a sósvízzel szembeni abszolút védekezés is legfeljebb akkor valósulhat meg, ha egy nap olyan anyagokkal kezdenek dolgozni a mérnökök, amik a mostani alkatrészektől eltérő tulajdonságaik miatt ellenállóbbak a korrózióval és a nedvességgel.

Amin viszont változtathatnának, az a vízállóság kommunikációja. Gondolom nem én vagyok az egyetlen olyan felhasználó, aki tátott szájjal bámulta a Samsung azon hivatalos reklámjait, amelyekben pont, hogy az óceánban használják a készüléket.

Sőt a Telekom még egy vízalatti kicsomagolós videót is forgatott, ebben a lelkes telefontulajdonost cápák ússzák körbe, miközben ismerkedik az S8-cal. Az IP68-as szakleírás ezzel szemben még a “mozgó vizet” is a védelmen túljutó faktorok közé sorolja, annak ellenére, hogy a víz már csak amolyan mozgolódó dolog, ugye…

Egy szó, mint száz: a látványos reklámok megtévesztők lehetnek, érdemes gyökkettővel osztani mindazt, amit a tévében látunk. Mondom ezt úgy, hogy egyébként egy remek telefonnak tartom az S8-at, amivel tényleg kényelmes utazni, és minden elismerésem a mérnököké, akik ezt a telefont megtervezték, hogy a hozzám hasonló tájékozatlan vásárlók aztán mindenféle kihívások elé állítsák.

Jelenleg egyébként nem is a vízállóság okozza a legtöbb fejtörést, hanem az akkumulátorok évtizedek óta szinte változatlan felépítése, ami miatt teljesen mindegy, mennyit küzdenek a szakemberek, egy napnál egyszerűen nem bírják tovább a csúcsmobilok – pedig nekem is mennyivel könnyebb dolgom lett volna, ha teszem azt 2-3 napig nem kell töltenem az S8-at. Talán sosem derül ki, hogy a cápavideózás csak a mesében létező S8-as lehetőség…

GRISWOLDÉK IS ILYET VENNÉNEK

Összességében azt kell mondjam, remek élmény volt a Samsung csúcskészülékével nyaralni, és nemcsak azért, mert jól bírta az igénybevételt, hanem mert tényleg szuper képeket készítettem vele – akik ismernek, tudják, hogy sosem lesz belőlem jó fotós.

Mégis, egyetlen giccses nyaralós fénykép sem lett elmosódott vagy homályos, ami esetemben igen nagy szó.

Ha tehát nyaralni megyünk az S8-cal, jól fogunk szórakozni, és nem kell majd mindig azon aggódnunk, hogy baja esik a méregdrága csodatelefonnak. Csak azt ne felejtsük el soha, hogy ezek az eszközök még messze vannak attól, hogy gondtalanul hajigáljuk őket a vízben. Talán majd 20 év múlva.

(A szerző Smejkál Péter, a PC Guru főszerkesztője)