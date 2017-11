Új magazinnal bővült a magyar lappiac

Új termékkel jelentkezett a lappiacon a Médiahírek Kft., a Marketing&Media szakmai magazin kiadója. Az új magazinjuk neve StartUP! Magazin, melyet Magyarország első, dedikáltan a startupvilágról szóló printtermékeként harangozott be Simon Krisztián, a Marketing&Media és a StartUP! Magazin főszerkesztője, illetve az RTL Klubon látható Brandmania című műsor műsorvezetője.

Az új, mától elérhető sajtótermék háromezer példányban jelenik meg negyedévente és startuponline.hu címen hamarosan internetes tartalomszolgáltatást is indítanak mellé.

Tisztában vagyunk vele, hogy ez még egy pici piac Magyarországon, kevesebb mint négyszáz startupcég van, de hiszünk abban, hogy hatalmas a potenciál ebben az ökoszisztémában, és akár már néhány éven belül tízszer ennyi szereplője is lehet ennek a piacnak, megannyi inkubátorral, akcelerátorral és a startupokban egyre nagyobb fantáziát látó multikkal. Hiszünk abban is, hogy az új ökoszisztéma egy új, trendszetter vállalkozói réteg megjelenését is segítheti majd: olyanokét, akik ki vannak éhezve a sikerre, bátrak új dolgokba fogni és nemcsak itthon lesznek menők, hanem külföldön is

– írja a főszerkesztő a lap internetre feltöltött beköszöntőjében.

Simon szerint egy új, érdekes, kihívásokkal teli és nagyon izgalmas világ jön, amelynek a hazai startupperek az egyik legnagyobb nyertesei lesznek a következő években. A StartUP Magazin pedig ennek az új világnak szeretne az offline és digitális hírgenerátora lenni.

Épp most szállt be egyébként egy másik médiavállalat, az RTL Magyarország is a startupok világába.

Kiemelt kép: Simon Krisztián főszerkesztő.