Új csatorna a DIGI-nél

A tavaly indult RTL Spike is bekerült a DIGI műholdas és kábeles szolgáltató kínálatába – jelentette be az RTL Spike-ot az RTL Magyarországgal partnerségben működtető Viacom médiavállalat és a DIGI.

Az RTL Spike a DIGI digitális kábeltévés szolgáltatásában a 45-ös csatornahelyen, míg műholdon a 12418V frekvencián található meg.

A bővítésnek köszönhetően további, csaknem 400 ezer háztartásban érhetik el a nézők a Viacom fiatal felnőtteknek szóló, elsősorban tévésorozatokat, illetve mozifilmeket bemutató tévécsatornáját, amely immár a hazai televíziós műsorterjesztő szolgáltatók túlnyomó többségének kínálatában megtalálható.

Harsányi Gábor, a Viacom magyarországi country managere elmondta: a Viacom-portfólió új csatornája a sorozatainak és a hazai gyártású produkcióknak köszönhetően (Playback párbaj, Pumpedék) az utóbbi évben indított csatornák között a három legjobban teljesítő közé tudott kerülni. Kállai Annamária, a DIGI marketingmenedzsere hozzátette, a Viacommal kötött megállapodásnak köszönhetően a kábeles szolgáltatás keretében már 96 digitális, míg műholdon 81 csatornát juttatnak el a nézőkhöz.

Az RTL Spike kínálatában látható a Gyilkos elmék, a Cobra 11, de novemberben látható a Csillagkapu: Atlantisz sci-fi sorozat és A hős legendája akciófilm-sorozat is. A csatornán a téli időszakban képernyőre kerül a Hajsza thrillersorozat 3. évada, az iZombie horrorsorozat, az Ash vs. Evil Dead vígjáték-horror sorozat, a Vikingek történelmi televíziós sorozat és a Fargo című krimisorozat is. Az RTL Spike egyre több mozifilmet is műsorra tűz: a Star Trek filmek mellett más sci-fi, kaland és akciófilmek is láthatók itt mostantól, például novemberben az Utolsó mohikán, a Felpörgetve és a Pénz beszél.