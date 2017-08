Budapestre jön a Time Inc. tartalomigazgatója

Idén is megrendezik ősszel a BrandFestival elnevezésű, kétnapos marketingkommunikációs konferenciát Budapesten. A szervezők meglehetősen erős eladói névsorral készültek idén is, többek között elhozzák Budapestre a Time Inc. médiavállalat tartalomigazgatóját, Mark Stephenst is. Rajta kívül ugyancsak érkezik Atanas Rajkov, a Viber közép-kelet-európai marketing- és tartalomfejlesztési vezetője, Henry Hitchcox, a Jungle Creations kreatív agytrösztje, Oleg Barinboim, a világhírű TutkovBudkov sztárkreatívja, és Brad Lewis, a nemzetközi reklámfesztiválokon díjak özönét besöprő reklámügynökség, az idei Cannes-i Reklámfesztiválon előadó, SuperGroup kreatív igazgatója is.

A rendezvényen egyébként több mint 100 előadó lesz, akik a „MultiScreen- New era of branding” alapgondolata mentén a jövő trendjeit elemzik majd. A kiemelt magyar előadók között szerepel Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, Banovic Aleksandra, a Telenor Magyarország, lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettese, Hetényi Márk, az MKB Bank ügyvezetője, Zolnay Judit, a MetLife vezérigazgatója, Szentkuti Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezetője, Jean Grünenwald, a Nestlé Hungary ügyvezetője, Bíró Ferenc, a Biotech USA marketingvezetője, Vuleta Zsolt, a Borsodi ügyvezetője, Bóna Richárd, a Souldrops alapító-tulajdonosa, Tóber Edina, a Mall.hu marketingvezetője, Niklós László, a Coca-Cola Magyarország Kft. ügyvezetője, Árr Mariann, a Generali marketing- és ügyfélélmény vezetője, Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági vezérigazgató helyettese is.

Az előadások között márkázással, innovációval, dizájnnal, médiával (mobilmédia, tévés iparág stb.), az influencer marketinggel (például Youtuberek), digitális stratégiával, e-kereskedelemmel, adatvezérelt marketinggel, reklámpiaccal és hirdetéskerüléssel, tartalommarketinggel, munkáltatói márkaépítéssel kapcsolatos előadások hangzanak majd el. Vagyis mindazok a témák lesznek napirenden, melyekről a szakma úgy tartja, hogy meghatározzák majd a közeljövő trendjeit.

A konferenciára idén október 26-án és 27-én kerül sor a Budapest Music Centerben, a 24.hu tudósít majd az eseményről.