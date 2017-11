Végre kiderül Gianni Versace gyilkosának indítéka

Az O.J. Simpson-ügyről szóló első évad után jövőre egy újabb furcsa gyilkosság történetével fog visszatérni az American Crime Story című antológiasorozat, amelyet a hasonló szisztémájú Amerikai Horror Storyt is gyártó FX tévés hálózat készít.

Az ACS második évadával kapcsolatban már hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy a divattervező Gianni Versace 1997-es meggyilkolásának történetét fogja feldolgozni és az alcíme The Assassination of Gianni Versace lesz, most pedig érkezett egy hosszabb előzetes is.

Az Edgar Ramírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Donatella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) és Darren Criss (Andrew Cunanan) főszereplésével készülő American Crimes Story: The Assassination of Gianni Versace

január 17-én startol az FX amerikai csatornáján.