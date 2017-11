Samuel L. Jackson már a Széttörve és a Sebezhetetlen közös folytatását forgatja

És a Glass című thrillerben ugyanolyan elvetemült lesz a sérója, mint a 17 évvel ezelőtti alapfilmben. Itt vannak az első képek.

Október elején vette kezdetét a Glass (Üveg) című film forgatása, amelyet a misztikus thrillerekben utazó (a 2000-es évek elején ünnepelt, ám a renoméjából az elmúlt években sokat vesztő) M. Night Shyamalan írt és rendez.

A Shyamalan korábbi bejelentése szerint a tavaly mozikba került Széttörve (Split) és a 2000-ben bemutatott A sebezhetetlen (Unbreakable) című filmjeinek közös folytatásaként készül az alkotás , melynek munkálatairól mostanra megjelentek az első épek. A Daily Mail exkluzív felvételein máris a tolókocsis Elijah Price karakterét 17 év után újra megformáló Samuel L. Jackson bukkan fel.

Samuel L. Jackson suits up in purple metallic coat as villain on Glass set https://t.co/afyaPXEnEN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2017

A Glass rövid szinopszisa szerint a cselekmény olyasformán fog alakulni, hogy tudomást szerezve Kevin Wendell Crumbról (James McAvoy) és a benne élő Fenevad nevű személyiség/lény veszélyességéről, a hétköznapi szuperhős David Dunn (Bruce Willis) a nyomába ered majd, miközben a múlt sötét árnyaként Elijah Price is visszatér és beleártja magát az eseményekbe. Ráadásul a Mr. Üveg (Mr. Glass) gúnynevével a film címét is adó Price Dunnról és Crumbról is olyan dolgokat tud, amelyeket senki más.

A Jackson – Willis – McAvoy trió mellett a Széttörve hősnőjeként megismert Anya Taylor-Joy és A sebezhetetlenből Dunn fiának szerepében Spencer Treat Clark is visszatér a Glassben, melynek társulatához időközben a Golden Globe-, és Emmy-díjas Sarah Paulson is csatlakozott.

Shyamalan filmjének a bemutatója is megvan: 2019. január 18-án fog az amerikai mozikba kerülni.