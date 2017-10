Óvszer nélkül erőszakolt meg egy színésznőt Harvey Weinstein

Natassia Malthe beszámolója szerint a filmmogul egy hotelszobában támadt rá és még csak gumit sem használt.

A The Guardian számolt be róla, hogy három héttel a zaklatási botrány kirobbanása után Harvey Weinstein újabb áldozata lépett a nyilvánosság elé: a norvég származású színésznő és modell Natassia Malthe, akit elmondása szerint még 2008-ban, Londonban erőszakolt meg a filmmogul.

Az egyebek mellett A szörny (1999), az Elektra (2005) és a Kémes hármas (2012) című filmekből ismert Malthe beszámolójából kiderül, hogy kilenc évvel ezelőtt

a Brit Filmakadémia díjait kiosztó BAFTA-gálát követően támadt rá Weinstein a hotelszobájában. A színésznő megpróbálta elküldeni a láthatóan ittas producert, aki viszont rávetette magát és az ágyon megerőszakolta.



Nem közös beleegyezésen alapult. Nem használt óvszert. Ugyanakkor, nem élvezett el bennem. A szexuális aktus után maszturbált

—meséli a 43 éves Malthe, hozzátéve, hogy visszaemlékezve az egészet sokkos állapotban élte át:

Azt hiszem, a lelkem elvált a testemtől, miközben ő velem közösült. Nem éreztem semmit. Halottnak tettettem magam.

Mint ismert, a The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben több tucat nő, köztük számos ismert színésznő számolt be arról a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta és több esetben meg is erőszakolta őket.

A világszerte nagy port kavaró Weinstein-üggyel kapcsolatban mostanára már a New York-i, a Los Angeles-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított, miközben Weinstein továbbra is mindent tagad és összeesküvés áldozatának tartja magát.

Kiemelt kép: AFP/Yann Coatsaliou